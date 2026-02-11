El homenaje a Ricardo Arjona en pleno partido de la NBA, Nueva York

Ricardo Arjona fue saludado de manera pública en pleno marcador en el Madison Square Garden de Nueva York, durante el juego de los Knicks contra los Indiana Pasers.
OTRAS NOTICIAS: Adria Arjona apoya a su compatriota Bad Bunny
El cantautor guatemalteco apareció en las pantallas durante el medio tiempo del juego, con su canción "70%".
Luego el comentarista le dio la bienvenida como una de las celebridades que presenció el encuentro.
"Saludamos a Ricardo Arjona, mañana inicia su show", dijo el comentarista.
El cantautor guatemalteco presenta sus shows de "Lo que el seco no dijo" el 11 y 12 de febrero en el Madison Square Garden.
"Cerquita como en los viejos tiempos", escribió al mostrar su lugar privilegiado hasta adelante.
MIRA: