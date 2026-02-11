Versión Impresa
El homenaje a Ricardo Arjona en pleno partido de la NBA, Nueva York

  • Por Selene Mejía
11 de febrero de 2026, 10:11
Ricardo Arjona recibió un homenaje en el medio tiempo. (Foto: Knicks)

Ricardo Arjona fue saludado de manera pública en pleno marcador en el Madison Square Garden de Nueva York, durante el juego de los Knicks contra los Indiana Pasers. 

El cantautor guatemalteco apareció en las pantallas durante el medio tiempo del juego, con su canción "70%".

nba 2
Foto: NBA.

Luego el comentarista le dio la bienvenida como una de las celebridades que presenció el encuentro. 

"Saludamos a Ricardo Arjona, mañana inicia su show", dijo el comentarista. 

El cantautor guatemalteco presenta sus shows de "Lo que el seco no dijo" el 11 y 12 de febrero en el Madison Square Garden. 

"Cerquita como en los viejos tiempos", escribió al mostrar su lugar privilegiado hasta adelante. 

ricardo arjona nba
Foto: NBA.

