Adria Arjona apoya a su compatriota Bad Bunny

Adria Arjona mostró su apoyo a Bad Bunny durante el medio tiempo del mítico Super Bowl
La guatemalteco-puertorriqueña se sintió orgullosa de sus raíces y envió un mensaje al Conejo Malo.
A través de sus historias posteó la bandera de Puerto Rico y escribió: Bad Bunny.
Además de esto reposteó el momento en el que el cantante habló de la unidad de los países de América, un momento histórico.
La actriz de Hollywood hija del Guatemalteco Ricardo Arjona y la modelo puertorriqueña Leslie Torres se orgulleció de su país.
Arjona aparece en la edición especial de "Mejores actuaciones", según la "W Magazine" de Estados Unidos, destacando con las estrellas más aclamadas con un cortometraje.
