La Selección de El Salvador se instala en Guatemala; el jueves los enfrentamos

Encabezado por un viejo conocido, el técnico colombiano Hernán Darío Gómez, El Salvador se instaló desde este lunes en nuestro país, en donde hará la preparación final para el juego de este jueves contra Guatemala, en el arranque de la última ronda de las eliminatorias al Mundial 2026.
LEE TAMBIÉN: Agenda de Guatemala para los juegos ante El Salvador y Panamá
La Selecta se desplazó vía terrestre en horas de la mañana y se encuentra hospedada en un hotel de la zona 16 capitalina. Desde su salida del búnker de concentración, así como en su ingreso a territorio guatemalteco, se hizo acompañar de un contingente de seguridad.
En suelo patrio, el combinado dirigido por "El Bolillo" Gómez, timonel del elenco guatemalteco entre 2006 y 2008, contempla sostener seis sesiones de entrenamiento y el reconocimiento del estadio Cementos Progreso, escenario que albergará el encuentro.
La plantilla está integrada por 26 jugadores, de los cuales cinco militan en extranjero: Thomas Romero (New York City / EE. UU.), Harold Osorio (Chicago Fire / EE. UU.), Joshua Pérez (Odra Opole / Polonia), Nathan Ordaz (LAFC / EE. UU) y Brayan Gil (Baltika / Rusia).
En la pasada Copa Oro, los cheros tuvieron un papel desastroso al concluir en el último lugar del Grupo B, por detrás de Canadá, Honduras y Curazao, cosechando un solo punto y recibiendo cuatro goles y sin ninguno anotado, algo que le generó fuertes críticas al entrenador cafetero.