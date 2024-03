¡Video de terror! Sandy Méndez capta suceso "paranormal" en ¡Qué Chilero!

-

Un extraño "incidente paranormal" fue captado dentro del set del programa "¡Qué Chilero!" y así reaccionó Sandy Méndez.

La conductora de televisión, Sandy Méndez, mostró un video del momento paranormal que fue captado en un set del programa "¡Qué Chilero!".

Según explicó Sandy Méndez, todo ocurrió cuando ella realizaba una transmisión por TikTok; sin embargo, ella se percató horas después, cuando revisaba el material que grabó.

La famosa conductora guatemalteca indicó que una voz la saludó, pero en ese momento no había otras personas dentro del set, únicamente ella y los investigadores de eventos paranormales.

"Ahorita estoy revisando los pequeños fragmentos del en vivo que estábamos transmitiendo (...). Me topé con este video, por favor, presten atención y me dicen si ustedes también escuchan una voz que me dice ¿cómo estás?", relató Sandy Méndez.

Mira aquí el video:

@sandymendez5 Entramos al antiguo set de “QUÉ CHILERO” y esto paso @Azteca Guate Oficial @Guatespantos.oficial ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya

Tras mostrar el video, se pudo observar que los investigadores paranormales estaban dentro del antiguo set del programa en mención, las luces estaban apagadas y colocaron artefactos especiales para tener contacto con "seres del más allá".

Sandy Méndez explicó que luego de analizar y ver varias veces la grabación, identificó que la voz que la saludó no es normal y la catalogó como un susurró de un hombre con tono "grave y ronco".

Finalmente, Sandy confesó que cuando realizaban esta investigación ella tenía miedo y se sintió mal.

"Yo la verdad no creo que haya sido ninguno de los que estábamos allí", puntualizó Sandy.