Conductor se empotra dentro de un microbús en la zona 13

El conductor quedó dentro del vehículo tras el fuerte impacto.
OTRAS NOTICIAS: Contenedor se desprende y daña un auto en ruta al Atlántico (video)
Un accidente de tránsito se registró este martes en la 11 avenida y 18 calle de la zona 13, frente a la colonia Aurora.
Un motorista chocó en la parte trasera de un microbús.
Debido al fuerte impacto, el conductor de la motocicleta quedó dentro del vehículo.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para trasladar al herido a un centro asistencial.
Agentes de tránsito ya coordinan el movimiento vehicular en la conexión de Santa Fe, con dirección al Aeropuerto Internacional La Aurora.