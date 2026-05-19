Guatemalteco fue asesinado en EE. UU. y su familia exige respuestas

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El principal sospechoso aparecía como beneficiario en una póliza de seguro de vida a nombre del guatemalteco.

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La familia del guatemalteco Wilson Estuardo Marroquín Cáceres, de 29 años, exigió a las autoridades en Maryland, Estados Unidos, que profundicen en la investigación para identificar a otros posibles responsables de quitarle la vida el año pasado.

El connacional, quien trabajaba reparando aires acondicionados para sostener a su esposa e hijo, fue hallado muerto el 18 de agosto pasado en una zona boscosa de la calle Manokin, al sur de Baltimore. La policía informó que presentaba múltiples impactos de bala en la parte superior del cuerpo.

Las investigaciones determinaron que el crimen habría ocurrido un día antes en una vivienda alquilada por solo una noche en Fullerton Road, en Edgewater, condado de Anne Arundel. Según las autoridades, el cuerpo fue trasladado posteriormente en el vehículo de la propia víctima hasta el lugar donde lo encontraron.

A inicios de este año, los detectives arrestaron a Bryan Alberto Cazares, de 28 años, como principal sospechoso del caso. Según registros judiciales, videos y otras pruebas lo ubican en la escena del crimen, aunque también se indicó que el sistema de cámaras de seguridad de la propiedad habría sido manipulado.

El guatemalteco se dedicaba a reparar e instalar aires acondicionados para mantener a su familia en Estados Unidos. (Foto: Redes sociales)

Póliza de seguro

Además, entre los elementos investigados figura una póliza de seguro de vida por $350 mil a nombre de Wilson, en la que Cazares aparecía como beneficiario; sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente si ese habría sido el móvil del asesinato.

Actualmente, el sospechoso permanece detenido y enfrenta cargos por homicidio en primer y segundo grado, además de alterar evidencias. Su audiencia está programada para el 11 de septiembre y podría recibir una sentencia en octubre.

A pesar de ello, Alejandra Argueta, esposa de la víctima, considera que el acusado no habría actuado solo, debido al hecho de trasladar el cadáver. Por si fuera poco, la policía ha señalado que entre las grabaciones recuperadas se puede ver a una tercera persona caminar rumbo a la vivienda donde ocurrió el crimen.

Por ello, la ahora viuda ha pedido que se hagan más indagaciones para llevar a cualquier otro responsable ante la justicia, así como responder todas las dudas en torno a la muerte del guatemalteco.

Wilson Marroquín, de 29 años, murió asesinado desde hace 9 meses y las investigaciones del crimen no han sido esclarecidas. (Foto: GoFundMe)

*Con información de Telemundo