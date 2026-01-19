Saúl E. Méndez cree en las segundas oportunidades

-

Con la firme convicción de que las marcas deben tener un rol activo en la construcción del país, Saúl E. Méndez presenta su iniciativa de conciencia y apoyo social.

A través de "Saúl E. Méndez X Esperanza Juvenil", la marca estará dando una segunda oportunidad a la ropa convirtiéndola en oportunidades reales para los jóvenes que forman parte de la fundación, que comenzarán en su recorrido laboral, buscando entrevistas de trabajo.

Esperanza Juvenil se dedica a brindar oportunidades de estudio a niños y jóvenes extraordinarios de escasos recursos, la meta es que cada uno de los estudiantes del programa logren obtener una carrera universitaria.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram saulemendez.gt)

Saúl E. Méndez abre sus puertas para que los guatemaltecos se sumen a apoyar los sueños de cada uno de estos niños, seleccionando ropa en buen estado y sin manchas, exceptuando ropa interior y zapatos, y llevarla a cualquiera de las tiendas de moda ubicadas en el Centro Comercial Miraflores, Oakland Mall, Pradera Concepción y Casa Saúl Zona 10.

En cada ubicación, las personas encontrarán un buzón y una báscula para entregar sus donaciones. Como una forma de agradecimiento por la generosidad de los guatemaltecos, la marca otorgará un 5% de descuento en sus compras por cada 5 libras de ropa donada, pudiendo obtener hasta un máximo diario de 20% de descuento.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

También pueden aportar a la causa de forma monetaria, realizando donaciones en efectivo o con tarjeta de crédito en las tiendas. El dinero recaudado será entregado a Esperanza Juvenil junto con la donación de ropa.

“ Creemos en acompañar, en abrir puertas y en sumar esfuerzos con organizaciones que trabajan día a día por brindar nuevas oportunidades a los guatemaltecos, principalmente a los jóvenes ” Juan Manuel Alvarado , director de disrupción de Saúl E. Méndez.

La filosofía de Saúl E. Méndez va más allá de la moda, cree firmemente en vivir con propósito, actuar con conciencia y poner siempre a las personas en el centro. Como marca orgullosamente guatemalteca busca convertirse en un vehículo de transformación humana.

Detrás de cada prenda hay un sueño a punto de hacerse realidad

Esperanza Juvenil labora desde zona 2, donde cuenta con un colegio con un lugar de residencia para 170 niños, provenientes de distintos departamentos del país. Además, de 37 alumnos que ya se encuentran cursando sus carreras universitarias y 22 graduandos que ya ejercen su profesión.

“ Gracias a las alianzas con las universidades, brindamos una oportunidad de mejor futuro a nuestros niños, con becas completas o campañas de recaudación para financiar sus estudios ” Lucas Pinzón , director ejecutivo de Esperanza Juvenil.

El programa recibe a los niños desde tercero primaria, al momento de entrar a secundaria, gracias a la orientación de profesionales, comienzan a pensar en optar por una carrera universitaria.

Andy Gómez inició desde quinto primaria como un estudiante en Esperanza Juvenil, motivado por su tía para tener un nivel más alto de educación, decidió dejar a su familia de Baja Verapaz para tener un mejor futuro.

Actualmente, Andy esta cursando quinto bachillerato, y su sueño es poder ingresar a la Universidad Rafael Landívar para estudiar Ingeniería Industrial.

“ Esperanza Juvenil me ha brindado nuevas oportunidades, ha sido una experiencia muy bonita y mi sueño es poder llegar a trabajar a una empresa grande como ingeniero industrial ” Andy Gómez , estudiante.