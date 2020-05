Luego que fue publicado el Decreto 15-2020 que prohibe el corte de servicios básicos mientras dure el Estado de Calamidad, la Asociación Nacional de Generadores urgió la creación de una estrategia que permita la aplicabilidad de la ley, de lo contrario generaría pérdidas de hasta 55 millones de quetzales que podría impactar en el servicio.

El Decreto fue aprobado por el Congreso y rechazado por el presidente Alejandro Giammattei, quien en su lugar presentó una nueva iniciativa, pero los diputados se negaron a apoyarla e insistieron en su propuesta.

El presidente de la Asociación Nacional de Generadores, Horacio Fernández, explicó que como sector no se han opuesto en ningún momento al fondo de la normativa. Incluso, aseguró que antes de ser publicada la ley ya habían acordado 6,500 convenios de pago con las personas que lo han solicitado.

"Sabemos y entendemos que la crisis económica generada para contener el Covid-19 ha afectado a cientos de familias. No es nuestra intención realizar cortes, pero la ley publicada tiene muchas falencias, por lo que es necesario crear un mecanismo para que pueda ser aplicada sin perjudicar a nadie", manifestó.

Según Fernández, la norma no delimita quiénes serán los beneficiados, por lo que "si las grandes empresas o dueños de viviendas en residenciales de la zona 14, por ejemplo no quiere pagar, no lo harán. Hemos calculado que las pérdidas pueden llegar a 523 millones de quetzales, nadie puede aguantar algo así".

Además, aseguró que la Ley no establece tiempos, ni la forma en que se harán convenios de pago. Es decir, "me están diciendo que no puedo cortar la luz, pero quién la va a pagar. Es como que le digan a un panadero de la esquina que debe de regalar el pan que produce, lo va a poder hacer un tiempo, pero después no va a tener cómo comprar harina y llegará un momento en el que ya no va a poder regalar el pan".

El problema no es sólo para los generadores, también podría haber efectos en los ingresos de las Municipalidades. "Se está poniendo en riesgo la estabilidad del servicio", dijo.

Fernández explicó que lo único que piden es que se cree una mesa o que se plantee una solución de cómo hacer aplicable la Ley aprobada. "No sé cuál es la fórmula, si un reglamento o un escrito, no lo sé, pero el Decreto debe de quedar claro a modo que se harán los convenios de pago y de la fuente de financiamiento que tendremos los Generadores para suplir los gastos en los que se incurra", manifestó.

La Ley 15-2020 salió publicada el jueves en el diario oficial por exigencia del Congreso, debido a que Giammattei se negó a enviarla y argumentó que tenía grandes errores y que por ello había presentado la otra propuesta que, además de prohibir los cortes, llevaba un subsidio de 45 millones de quetzales para la Municipalidad capitalina, hecho que fue duramente criticado.