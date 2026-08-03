Congreso analiza nuevas iniciativas como medidas ante alza de los combustibles

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El Congreso analiza siete iniciativas de ley para reducir el impacto económico por el incremento en el precio de los combustibles en el país.

En los últimos días fueron presentadas en el Congreso siete nuevas iniciativas de ley que buscan aliviar el impacto económico para la población, desde subsidios por galón hasta la suspensión temporal de impuestos aplicados a los combustibles.

Según datos de la Dirección Legislativa estas son las nuevas propuestas presentadas:

1. Exoneración de impuestos y subsidio al diésel

La iniciativa 6810, denominada Ley de Protección Económica al Consumidor de Combustibles, propone eliminar durante seis meses el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y el IVA para la gasolina regular y superior.

Además, plantea un subsidio de Q12 por galón de diésel, financiado mediante readecuaciones presupuestarias de hasta Q1 mil 750 millones, con supervisión del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la SAT y la DIACO.

El Congreso analiza siete iniciativas de ley presentadas para frenar el impacto del alza de los combustibles. (Foto: Archivo/Soy502)

2. Subsidios para todos los combustibles

La iniciativa 6809 propone un apoyo de hasta Q12 por galón de diésel y hasta Q10 por galón de gasolina regular y superior.

El financiamiento provendría de la suspensión temporal del IVA y del IDP; si esos recursos no fueran suficientes, el Estado cubriría la diferencia. También ordena que el Ejecutivo emita un reglamento para definir la temporalidad del programa.

3. Apoyo con límites por tipo de vehículo

La iniciativa 6807 plantea un subsidio de Q10 por galón para gasolina regular, superior y diésel durante tres meses.

El beneficio estaría dirigido tanto a personas individuales como a empresas, pero con límites mensuales según el tipo de vehículo y su cilindraje.

Además, propone que el apoyo sea acreditado mediante un registro electrónico administrado por el MEM, utilizando información de la SAT y de la Factura Electrónica en Línea (FEL).

4. Subsidio entregado directamente al consumidor

La propuesta 6805 busca que el subsidio llegue directamente al consumidor por medio de una billetera electrónica o transferencia bancaria y evitar que el beneficio se entregue a importadores o distribuidores.

Además, contempla un apoyo de Q12 por galón de diésel y Q7 por galón de gasolina, con límites mensuales según el tipo de licencia de conducir. El programa tendría una vigencia máxima de cuatro meses y un presupuesto de hasta Q3 mil millones.

Varias iniciativas proponen la eliminación temporal del IDP y la exoneración del IVA a gasolinas y diésel. (Imagen ilustrativa: Shutterstock)

5. Subsidio temporal hasta diciembre

La iniciativa 6801 desde el oficialismo propone un subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular.

El apoyo estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, dependiendo de la disminución de los precios internacionales del petróleo o se agotan los recursos disponibles. Además, incorpora mecanismos de fiscalización y sanciones para evitar fraudes o contrabando.

6. Suspensión temporal de impuestos

La iniciativa 6799 plantea suspender durante tres meses el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y exonerar del IVA la importación, compra y venta de gasolina superior, gasolina regular, diésel y otros derivados del petróleo.

La propuesta sostiene que la reducción temporal de ambos impuestos permitiría disminuir el precio final que pagan los consumidores y ordena al MEM y a la DIACO verificar que el beneficio se refleje en las estaciones de servicio.

7. Exención de impuestos y apoyo al diésel

La iniciativa 6812, denominada Ley Temporal para la Estabilización del Precio de los Combustibles, la Protección de la Economía Familiar y el Fortalecimiento de la Actividad Productiva, propone eliminar durante seis meses el IVA y el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) aplicados a los combustibles.

Además, plantea un subsidio de Q6 por galón de diésel, que deberá reflejarse en el precio que paga el consumidor y será compensado por el Ministerio de Finanzas a importadores y distribuidores.

La discusión sobre una alternativa para mitigar el impacto del aumento en los precios de los combustibles continuará la próxima semana, luego de que la Instancia de Jefes de Bloque no alcanzaran consensos este jueves 30 de julio en el Congreso.

: Wilder López#Congreso pic.twitter.com/mmJDNhh6RL — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 30, 2026

Las iniciativas serán evaluadas por la Instancia de Jefes de Bloque este lunes 3 de agosto donde también está previsto conocer el informe que presentarán los ministros del Ejecutivo sobre los resultados del subsidio temporal aplicado anteriormente.