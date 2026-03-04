Sector público y privado discuten iniciativa de Ley de Teletrabajo

-

El Mintrab pide revisar temas de seguridad laboral, costos operativos y cobertura del seguro social, mientras que el sector empresarial respalda la iniciativa, pero solicita mayor claridad jurídica y ajustes técnicos.

ARTÍCULO RELACIONADO: Iniciativa de ley sobre teletrabajo busca aliviar el tránsito y modernizar el empleo

El Congreso abrió un espacio de diálogo con representantes del sector público, empresarial y especialistas en gestión humana para analizar y fortalecer la iniciativa 6556, que propone crear la Ley de Teletrabajo en Guatemala.

La reunión buscó recoger aportes técnicos y experiencias del sector productivo para mejorar la propuesta antes de que avance en el proceso legislativo.

El encuentro, realizado este miércoles 4 de marzo, contó con la participación de autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), el Ministerio de Economía (Mineco), la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana (AGH), cámaras empresariales y representantes de la industria de call centers y BPO.

Propuesta busca regular el trabajo remoto en el sector privado y fomentar la economía digital. (Foto: Congreso Guatemala)

Regulación

Durante la reunión, se explicó que la iniciativa busca crear un marco legal que permita regular una modalidad laboral que ya se practica en el país, pero que aún no cuenta con una normativa específica.

"El teletrabajo ya existe, pero carecemos de un marco jurídico que nos dé certeza legal para ampliarlo a otros segmentos e industrias", indicó el diputado José Pablo Mendoza, ponente de la iniciativa.

Mendoza señaló que esta modalidad también podría contribuir a enfrentar uno de los principales problemas de tráfico que afecta a los trabajadores en el país. "Hoy los guatemaltecos perdemos horas todos los días en el tráfico. Esta iniciativa también fue pensada como un paliativo para afrontar ese problema que vivimos a diario", expresó.

Autoridades señalan que el teletrabajo podría ayudar a reducir el impacto del tráfico en Guatemala. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Derechos y obligaciones

La propuesta contempla diez artículos que regulan aspectos como los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, la voluntariedad del teletrabajo, el derecho a la desconexión digital, la protección de datos y la formalización de esta modalidad mediante contratos escritos.

Asimismo, plantea la posibilidad de aplicar modalidades híbridas o remotas mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, además de facilitar oportunidades laborales para grupos prioritarios como mujeres embarazadas, madres en período de lactancia, personas con discapacidad o con enfermedades graves.

Desde el Ministerio de Trabajo indicaron que la institución considera positiva la iniciativa, aunque señalaron que aún es necesario revisar algunos aspectos para fortalecer su contenido.

"Estamos conscientes de que debemos avanzar con estas innovaciones, pero también hay muchos temas que considerar para que la ley no deje vacíos legales", indicó Damarys Oliva, viceministra de Trabajo durante la reunión.

Mintrab pide revisar temas de seguridad laboral, costos operativos y cobertura del seguro social. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Ajustes técnicos

Entre los puntos que sugirió analizar se encuentran la salud y seguridad ocupacional, la definición del lugar de trabajo cuando se labora desde casa, la cobertura del seguro social y la distribución de los costos asociados al teletrabajo.

"Si vamos a regular el teletrabajo, el contrato debe establecer claramente cuál será el lugar de trabajo y qué sucede, por ejemplo, si ocurre un accidente dentro de la vivienda", explicó Oliva.

Desde la AGH coincidieron en la necesidad de contar con una regulación clara, pues muchas empresas ya utilizan esta modalidad laboral. "Coincidimos en que el teletrabajo debe regularizarse, porque de hecho ya se está haciendo; lo importante es hacerlo correctamente", indicó Rodrigo Valdeavellano, presidente de la entidad.

“ Estamos conscientes de que debemos avanzar con estas innovaciones, pero también hay muchos temas que considerar para que la ley no deje vacíos legales ” Damarys Oliva Viceministra Mintrab

Por su parte, la especialista en derecho laboral Heidy Chinchilla señaló que la iniciativa representa un paso importante, aunque todavía requiere ajustes técnicos para mejorar su aplicación. "El tener esta iniciativa era necesario. El teletrabajo no es algo nuevo; muchas empresas ya lo implementan desde hace años", explicó.

Chinchilla también sugirió que esta modalidad debería medirse principalmente por resultados y no únicamente por horarios. "El teletrabajo debería medirse más que por hora silla, por resultados y eficiencia", señaló.

Asimismo, advirtió que la normativa deberá abordar temas como la seguridad de la información, especialmente cuando los trabajadores se conectan desde redes públicas, así como la distribución de costos de servicios como internet o electricidad.

“ El teletrabajo debería medirse más que por hora silla, por resultados y eficiencia ” Heydi Chinchilla Experta en Derecho Laboral

Herramienta estratégica

Desde el Ministerio de Economía se destacó que la formalización del teletrabajo podría convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad y acelerar la transformación digital del país. "El teletrabajo representa más que una dinámica laboral; puede convertirse en una herramienta de planificación estratégica para modernizar el mercado laboral y fortalecer la competitividad", indicó el viceministro Carlos Morales.

El funcionario agregó que una regulación clara también podría atraer empresas que demandan talento remoto, siempre que las reglas sobre jornadas laborales, fiscalidad y seguridad social estén bien definidas.

Representantes del sector empresarial también coincidieron en que la iniciativa representa un avance, aunque señalaron la necesidad de revisar algunos aspectos técnicos para evitar incertidumbre jurídica.

Sector empresarial respalda la iniciativa, pero solicita mayor claridad jurídica y ajustes técnicos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Claridad para empleadores

Por aparte, el CACIF indicó que la regulación debe garantizar claridad para empleadores y trabajadores, especialmente en temas relacionados con la seguridad jurídica, las responsabilidades laborales y la correcta definición de las condiciones del teletrabajo.

En el caso de la Cámara de Comercio se señaló que la normativa debe equilibrar la protección de los trabajadores con la competitividad de las empresas, de manera que no genere cargas adicionales que puedan desincentivar la contratación o promover la informalidad.

En tanto representantes del sector de call centers y BPO coincidieron en que la iniciativa es un paso positivo, aunque señalaron que la legislación actual todavía presenta vacíos que generan incertidumbre en algunos procesos laborales. "La iniciativa es un buen comienzo para regular una realidad que ya existe en la industria", afirmó José Miguel Arrivillaga, representante del sector.