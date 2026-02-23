¿Seguirá la lluvia y el frío? Así estará el clima este martes 24 de febrero

El viento seguirá soplando con fuerza, pero la mañana estará fresca.
Para el amanecer de este martes 24 de febrero, se esperan lloviznas en la mayor parte del territorio nacional.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las temperaturas serán muy bajas en Occidente y Altiplano Central.
El viento predominará del norte, de moderado a fuerte, sobre todo en sectores montañosos o con cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente.
Sin embargo, el resto de la mañana estará fresca.
Por la tarde, la entrada de humedad desde el mar Caribe continuará promoviendo nublados con posibles lloviznas o lluvias intermitentes en las regiones Caribe y Franja Transversal del Norte.
Durante la noche y madrugada, las temperaturas bajarán notablemente.