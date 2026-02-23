Mujer fallece dentro de su auto tras recibir varios impactos de bala

Cuando los socorristas llegaron al lugar, la víctima ya había fallecido.
Un hecho violento se registró en el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio La Paz.
Varias llamadas de auxilio alertaron a Bomberos Municipales Departamentales, quienes al llegar al lugar encontraron a una mujer dentro de su auto, con varios impactos de bala.
Según los socorristas, la mujer, quien no ha sido identificada, tenía entre 25 y 30 años de edad, y ya no contaba con signos vitales.
La escena fue acordonada por agentes de la policía mientras fiscales del Ministerio Público iniciaron las diligencias en busca de indicios que permitan esclarecer las circunstancias del ataque.
El caso continúa bajo investigación, pero según información preliminar, un guardia privado habría accionado su arma, de manera accidental, ocasionando la muerte de la víctima.