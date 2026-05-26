Alexia Putellas se despide como leyenda del Barcelona Femenino

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La capitana del FC Barcelona y dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, anunció este martes su salida del equipo azulgrana tras catorce temporadas que la han convertido en un símbolo del club culé.

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Han sido "catorce temporadas y más de 500 partidos con momentos que quedarán para siempre en la memoria del Barça y en mi corazón", afirmó Alexia en un vídeo en sus redes sociales.

"La eterna capitana pondrá el punto y final a su trayectoria como culer después de 14 años en el primer equipo", afirmó, por su lado el Barça, en un comunicado paralelo.

Putellas se marcha tras rubricar una nueva temporada de ensueño con el Barça cerrada de la mejor manera el sábado pasado al conquistar su cuarta Liga de Campeones con el Barça ante el Lyon.

El Barça añadió el trofeo europeo a la Liga F española, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, completando un brillante póquer de títulos.

La capitana del Barça evitaba el sábado tras ganar la Champions hablar sobre su futuro, a pesar de que insistentes rumores la situaban fuera del club de su vida al acabar la campaña.

Llegenda del Barça ✨

Gràcies, Alexia pic.twitter.com/kdvZoDWuUV — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 26, 2026

"Si la gente está feliz, hay que seguir felices, es un momento de felicidad. Hay que disfrutar, estar muy presentes, saborearlo bien porque al final cuesta muchísimo" ganar una Champions, aseguraba tras la victoria contra el Lyon.

"Creo que esto es un antes y un después y por eso digo que estoy muy orgullosa de forma parte de esta era", añadió la capitana azulgrana, sin querer responder a la pregunta sobre su eventual salida.

Alexia se despedirá del Barça el miércoles en un acto que se celebrará en el Camp Nou.