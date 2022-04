La reacción de la Fedefut por la Selección de Guatemala varada en un aeropuerto

Paiz dijo que la responsabilidad del traslado era de las empresas MediaPro y SUN, organizadoras del juego ante la Selección de México.

“Lamentablemente nos tocó una escala en Houston y hubo un caos en el aeropuerto por una tormenta eléctrica y no salió ningún avión. Son cosas de Dios, ahí no tenemos nada que ver. Hablamos con United y no ofrece compensación económica porque son causas por la naturaleza, pero ya se habló con SUN y con MediaPro y ellos están evaluando una compensación económica para cubrirnos los gastos que se han generado con estos. Esa compensación económica se repartirá a los jugadores”, comentó Paiz.

Sobre el hecho de considerar cancelar el partido ante México, Paiz mencionó que sí estuvo en sus planteamientos. "Hoy le dije a SUN y a MediaPro que, si no me solucionaban, aunque sea con un charter de Houston a Orlando, yo le pagaba a la Selección, de mí dinero, un vuelo de Houston a Guatemala y cancelábamos el partido y me quedaba como compensación económica el dinero que me habían dado para la Federación. Ahí reaccionaron, no sé con quién hablaron y ya lograron que el avión saliera”.