¿Nuevo romance? Selena Gómez se deja ver con un misterioso hombre en sus vacaciones

¿Nuevo romance? Selena Gómez enciende las redes sociales al dejarse ver junto a un misterioso hombre en Italia

Selena Gómez es una de las actrices más queridas por sus seguidores alrededor del mundo.

Con más de 340 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en un ícono de las redes sociales.

¿Romance a la vista?

La cantante estadounidense se encuentra de vacaciones en Italia, disfrutando del mar en Italia. Sin embargo, la intérprete de "Same Old Love" no viajó sola.

En unas fotografías que enloquecieron las redes, Selena se dejó ver junto a un misterioso hombre italiano, quien aseguran es la nueva conquista de la estrella de Disney.

Se trata del productor de cine Andrea Iervolino, con quien trabajó en 2016 para la película "In dubious battle"; desde entonces, se les ha relacionado en varias ocasiones.

Esta vez fueron captados de lo más felices, mientras la actriz mostraba su figura en un traje de baño negro y tomaba el sol en un lujoso yate en Positano, Italia. Las imágenes enloquecieron a sus fanáticos y ya se han compartido cientos veces en redes sociales.

