Selena Gomez sorprende al aparecer junto a esposa de Justin Bieber

Selena Gomez es tendencia luego de su sorprendente encuentro con Hailey Bieber, los medios captaron el momento en que ambas se saludan y se abrazan.

Las famosas asistieron al "Museum Academy Gala" celebrado en Los Angeles, California el pasado domingo, acallando los rumores de una supuesta rivalidad.

Esto ocurrió tras una famosa entrevista de Hailey Bieber en un podcast llamado "Call Her Daddy", donde aseguró que nunca estuvo con Bieber mientras él estaba con Selena, como dicen algunos fans.

"Cuando él y yo comenzamos a salir, él nunca estuvo en una relación, nunca en ningún momento, no hace parte de mi carácter meterme en la relación de alguien más, simplemente nunca haría eso", añadió.

"Nunca me casaría con alguien que no aclara qué está pasando con su ex, sé con certeza que pudimos volver a estar juntos porque estaba completamente cerrado", afirmó.

Justin Bieber y Selena Gómez tuvieron una relación entre 2010 y 2017, durante años se especuló que Hailey destruyó la relación de ambos.

Selena y Hailey se dieron un gran abrazo que causó sensación al ser captado por el fotógrafo Tyrell Hampton dando por concluida la situación.

MIRA LAS IMÁGENES:

Raquelle reacts to Selena and Hailey hugging. pic.twitter.com/WYLdocRObS — Selena Gomez Charts (@SGchartupdate) October 16, 2022

This. Is. story. ♥️ Selena Gomez and Hailey Bieber just gave us the greatest pop culture plot twist. https://t.co/z5rhF9Tsk2 pic.twitter.com/4Houjl41kH — E! News (@enews) October 16, 2022