¡Por una selfie! Fanático provocó accidente en el Tour de Francia (video)

Un inusual accidente ocurrió en el Tour de Francia luego de haber comenzado la carrera.

El sábado 15 de julio dio inicio a la primera etapa del Tour de France, sin embargo, ocurrió un terrible y peculiar accidente durante la competencia ya que una persona provocó una caída de al menos una decena de ciclistas, todo por intentar tomarse una selfie en el momento que los ciclistas se acercaban.

En un video que se ha vuelto viral, se pudo visualizar cómo en el kilómetro 52, una persona cruzó las vallas de seguridad y extendió su brazo para lograr tomar una fotografía aunque no se percató que estaba muy cerca del ciclista Sepp Kuss, que tras al impactar con él, perdió el control y se fue al suelo junto con otros competidores.

Maxi crash at the Tour de France caused by a roadside person who was filming with his phone.



Crash seen in slow motion. #TDF2023 pic.twitter.com/qAbxycQSBf — Procyclinglover (@procyclinglover) July 16, 2023

De esta cuenta, se sabe que varios ciclistas recibieron atención médica y esperaron a que las ambulancias regresaran a sus puestos para poder reanudar la carrera.

"Estamos absolutamente devastados de informar que Louis Meintjes se fracturó la clavícula luego de un accidente al comienzo de la etapa 14 y abandona el Tour de Francia", expresó la prensa local sobre el africano, uno de los competidores más afectados entre todos los participantes que fueron parte del inesperado accidente.

(Foto: AP)

El incidente no ocasionó daños graves y luego del trágico momento, los ciclistas se subieron a sus bicicletas y reanudaron el recorrido de la etapa que se disputa entre Les Gets y Saint Gervais Mont Blanc.