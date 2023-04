Estas son las señales de un infarto, así debes actuar

El infarto al miocardio, conocido como infarto, es la muerte de una porción de músculo. Si no se actúa con rapidez, puede ser mortal.

Cuando se habla de señales o síntomas de infarto se pueden presentar algunos, pero no necesariamente todos los de la lista.

Dolor como si oprimieran el pecho

El dolor se puede expandir hasta la mandíbula, cuello y espalda, y brazo izquierdo

Sudor frío o mareo

Dolor en la parte alta del abdomen

Dificultad para respirar

Ganas de vomitar

Pérdida de conocimiento

Ante cualquier emergencia hay que mantener la calma y llamar rápidamente a los servicios de emergencia.

Si una persona ante ti tiene un infarto debes evitar que haga esfuerzo y darle una aspirina de ser posible. En caso de que entre en paro es necesario practicar RCP.

Sabrás que una persona cayó en paro si no respira, está inconsciente y no tiene pulso. Para practicar RCP debes comprimir fuerte y rápido. Puedes utilizar canciones como Stayin' Alive o Titi me preguntó.

Algunos factores de riesgo de un infarto son la hipertensión, colesterol alto, tabaco, obesidad, una vida sedentaria o la edad avanzada.