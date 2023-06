Edgar Vivar confiesa el triste final que tuvo el "Chavo del 8"

-

La serie "El Chavo del 8" es uno de los programas de comedia más exitosos de la televisión mexicana.

El "Chavo del 8" comenzó como un sketch, luego obtuvo su propio programa desde 1973 a 1980.

Más adelante fue incorporado como parte de la serie "Chespirito" y siguió de esa manera hasta 1992, año en que finalizó sus transmisiones ya que su creador Roberto Gómez Bolaños, no aceptó cambiar el día de transmisión del programa a los fines de semana.

Sin embargo, cuando terminó rotundamente el programa, el actor Édgar Vivar, quien le dio vida al Señor Barriga y Ñoño, no obtuvo ni las gracias de parte de la empresa Televisa.

"Ni muchas gracias. Yo me vine a enterar por el periódico, te lo juro. A mí no me avisaron", expresó el actor Édgar Vivar, quien fue entrevistado por Darío Ripoll para su canal de Youtube "Acapulco en la azotea".

Luego de leer la noticia el actor llamó a Gómez Bolaños y le preguntó sobre lo que estaba sucediendo. De esa cuenta, el productor le comentó que Televisa quería transformar el Canal de las Estrellas en el Canal de las Telenovelas.

No funcionó y pronto regresaron al formato que conocemos todavía, pero fue el Canal de las Telenovelas", señaló Vivar.

De toda la programación que se encontraba en el catálogo del canal , dice Vivar, Televisa sólo quería que se quedara "El Chavo del 8" y "Mujer, casos de la vida real", que era conducido por Silvia Pinal.

Gómez Bolaños no estaba de acuerdo y por ello, prefirió darle fin al proyecto que, cada semana obtenía, más de 350 millones de personas en la mayoría del continente americano.

Entró en depresión

Tras un período de descanso, Édgar Vivar deseaba retomar su carrera como actor, sin embargo, se topó con una realidad distinta: después de todos esos años que interpretó al Señor Barriga, Ñoño y al Botijas, era demasiado difícil dejar de lado a esos personajes atrás.

"En un principio, sí me deprimí, pero me duró como unos tres meses y dije: no se acaba esto. Entonces agarré mis cositas y me fui a España, me fui a Argentina y produje cosas allá, produje una serie con Adriana Barraza (...) eso me dio nuevos bríos", confiesa el actor.

Aunque le quedó un mal sabor de boca con Televisa, Édgar Vivar siempre estará agradecido con Chespirito, por la oportunidad que le brindó para ser parte de sus programas.

"Roberto era un ser excepcional en muchos sentidos. Él nunca buscó la fama, y yo siempre he dicho que la fama debe ser consecuencia de tu trabajo, no tu finalidad", expresa Édgar Vivar.