La "Señora Nacional de Independencia" que rompió estereotipos

La Señora Nacional de Independencia edición bicentenario llamó la atención de los internautas por romper estereotipos. Además de su belleza, mostró con orgullo su tinta en la piel.

La "Señora Nacional de Independencia" fue elegida en un evento celebrado en Quetzaltenango y en esta ocasión los tatuajes de la representante del departamento de Guatemala fueron un accesorio más a su elegancia, algo que lució con mucho orgullo y que no ocurría en un certamen de belleza.

Bárbara Michelle mostró con orgullo sus tatuajes. (Foto: Señora Nacional de Independencia Edición Bicentenario)

Bárbara Michelle Rojas Bentzen se quedó con la corona y mostró su pasión por la tinta, pues según describió en sus redes sociales, no ha sido fácil su camino.



Rojas es madre de una pequeña niña a quien le inculca el respeto por la naturaleza. Laboralmente se desempeña como traductora de inglés, empresaria, diseñadora gráfica, activista en pro de los derechos de los animales y tatuadora.

Bárbara Michelle es tatuadora profesional y ha ganado varios concursos. (Foto: Oficial)

Como tatuadora profesional ha ganado varios concursos a nivel internacional, además es muy buscada por los amantes de este arte.

Michelle Rojas es una tatuadora muy solicitada. (Foto: Michie Rojas)

"Quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de felicitarme o de darme palabras bonitas y auténticas... Se siente muy bien ver que hay gente que te ha visto empezar desde abajo y ha visto tu progreso, tu metamorfosis... Solo puedo dar las gracias por las personas que me echan porras; la vida no es fácil, el camino es complicado mas no imposible. ¡Vamos por más!", explicó.

A partir de su elección, la Señora Nacional de Independencia se prepara para la competencia internacional del certamen "Señora Mundo Internacional 2022". La organización no describió en qué lugar se llevará acabo el evento.

La joven destacó por ser tatuadora. (Foto: Señora Nacional de Independencia Edición Bicentenario)

La coronada se prepara para un evento internacional. (Foto: Señora Nacional de Independencia Oficial)