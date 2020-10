Las series de Netflix que podrás disfrutar en Noviembre

Noviembre está cargado de sorpresas para los amantes de las series, cuya continuidad es la más esperada.

Uno de los estrenos más esperados es el de "The Crown", pues los fanáticos de "Lady Di" podrán verla en escena.

Este es el listado del mes:

The Crown:

La ficción de Peter Morgan regresa en su cuarta temporada. Está ambientada en los 70, momento en el que la corona británica se enfocó en buscar pareja para el príncipe Carlos, sucesor de la corona.

Amor y Anarquía:

Sofie es una consultora de éxito, casada y con dos hijos. Su vida gira cuando entra a trabajar a una editorial para modernizarla, ahí conoce a Max, un técnico con el que empieza una extraña relación.

¿Me oyes?

Esta es la segunda temporada. La serie canadiense relata la vida de 3 amigas que intentan sobreponerse a todos los problemas que surgen en el camino para cumplir sus sueños.

Recuerdos de juventud:

Tres amigos intentan encontrar su sitio en el mercado de los maquillistas. Pronto descubren que su procedencia es más importante que su talento.

Carmel ¿Quién mató a María Marta?

Este documental narra la historia de la socióloga María Marta, quien apareció muerta en su bañera en 2002.

Dash y Lily:

Esta historia está basada en la novela de desafíos de Dash y Lily. Dos jóvenes sin nada en común cruzan sus vidas a través de un libro rojo.

Paranormal:

Esta serie egipcia de terror está basada en los libros de horror del escritor Ahmed Khaled Tawfik.

Los favoritos de midas:

Esta es una miniserie española, basada en el relato de "The Minions of Midas", de Jack London. Un empresario de éxito recibe una extraña amenaza, si no paga una elevada suma de dinero elegirán al azar a una persona y la matarán hasta conseguir su objetivo.

Brooklyn Nine-Nine:

La sexta temporada se suma a las series de la plataforma.

Operación éxtasis:

Kim trabajará en una ONG de derechos humanos donde con la ayuda de Bob debe investigar el tráfico de armas en Siria. Para ello debe filtrarse en el rancho El Dorado, al oeste de Bélgica.

