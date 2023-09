Enfermedad de Clara Chía habría hecho que Shakira quiera custodia total de sus hijos

-

Supuestos problemas psicológicos de Clara Chía habrían sido un detonante para que Shakira pida la custodia completa de Milan y Sasha, según afirman los medios internacionales.

OTRAS NOTICIAS: Clara Chía sorprendió con cuerpazo en vacaciones con Piqué

Shakira pedirá la custodia completa de sus hijos, pues Clara Chía, actual pareja de Piqué, atravesaría problemas psicológicos, según dijo el periodista argentino Javier Ceriani en el programa "Implacables".

Acerca de esta situación en torno a Shakira dijo "Piqué y Clara Chía se compraron una casa donde están viviendo juntos y siguen la relación, lo que pasa es que Clara Chía, tiene problemas psicológicos y Shakira aprovechó eso para decir 'no quiero a mis hijos con esta chica'", dijo Ceriani agregando que la salud emocional de la cantante ha sido afectada tras esa disputa.

Al parecer, Clara tiene problemas psiquiátricos desde antes de su relación con Piqué, al parecer sufre de ataques de pánico, llora en público y sufre de ansiedad y depresión, y habría dejado la residencia de Piqué para permitir las visitas de los niños y evitar que su salud empeore.

"Ella se metió en esta relación (Clara), aunque ellos tenían sus problemas porque él es muy promiscuo y le da a todo, Shakira descubrió todo esto y quedó destruida", dijo.

Según el periodista la cantante aún no se ha recuperado de la traición. "Shakira no está con nadie y no va a estar con nadie por ahora porque todavía está medio dolida, no se recupera, ella canta mucho, gana plata, pero su corazón está destruido, nunca superó la destrucción de su familia", dijo Ceriani.

Otro motivo por el que pelea la custodia completa es porque los niños le habrían dicho que su padre pasa la mayor parte del tiempo en su teléfono celular y no les presta atención cuando están con él, esta actitud habría indignado más a Shak.

"Los niños dicen 'Papá está todo el día con el celular y ni bola nos da', esa es la realidad, por eso se aburren con Piqué y Shakira no deja que estén Piqué, Clara Chía y los chicos ella no deja que esté Clara Chía", concluyó.