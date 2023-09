La reacción de Shakira al ser primera latina en recibir el "Video Vanguard" de MTV

-

Shakira dio poderosas y emotivas palabras tras recibir el prestigioso premio 'video vanguard' en los MTV Video Music Awards, VMAs, convirtiéndose en la primera latina en ser homenajeada con la estatuilla.

Luego de su sorprendente show con temas como "La loba", "Te aviso, te anuncio", "Hips don't lie" y "Shakira: Bzrp Music Sessions vol. 53" fue homenajeada y subió a recibir su merecido premio.

Acabo de ver a un ángel y su nombre es SHAKIRA #VMAs #VMA pic.twitter.com/kTqo7MIjUo — MTVLA (@MTVLA) September 13, 2023

La colombiana mencionó su agradecimiento a las personas que hicieron posible sus trabajos musicales. Sin embargo, tocó los corazones latinos cuando mencionó que todo esto fue posible gracias a su familia y su gente.

"Gracias MTV, gracias por ser parte tan importante en mi carrera desde que tenía tan solo 18 años, hoy quiero agradecer a las personas que fueron clave en mi carrera", inició.

"Quiero agradecer a mis padres a mis niños Milan y Sasha que están aquí, muchas gracias por hacerme porras y hacerme sentir que 'mamá lo puede hacer todo', especialmente quiero compartir este premio con mis fans quienes siempre me han apoyado, gracias por ser mi ejército y ayudarme a pelear todas mis batallas, esto es para ustedes mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país, gracias por inspirarme y por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante ¡Los quiero muchísimo!", afirmó.

MIRA SU DISCURSO:

HUUUGE CONGRATS to a global legend, cultural icon, and our 2023 #VMA Vanguard recipient, @Shakira!! pic.twitter.com/JaWfPu94aM — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023