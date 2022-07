¿Si el petróleo baja de precio, cuándo se verá reflejado en Guatemala?

El precio del petróleo llegó por debajo del umbral de los 100 dólares el barril. Sin embargo, estos aún no se ve reflejado en el costo de los combustibles en Guatemala, aunque sí ha habido reducción en el precio.

Luego de las medidas tomadas por Estados Unidos para frenar la inflación, el precio del petróleo sufrió una estrepitosa caída ante el temor de los inversionistas de una recesión económica.

Este cambio podría ser beneficioso para Guatemala debido a que esto representaría una reducción en el precio de los combustibles, ya que el país no es productor de petróleo y adquiere de Estados Unidos todo el combustible que consume.

Durante la jornada bursátil de este jueves 14 de julio, el precio del crudo a nivel internacional alcanzó los 96.47 dólares por barril, un alza del 0.18% en comparación con el cierre del día anterior. Es decir, que el petróleo se encuentra estable.

Sin embargo, se encuentra por debajo de los 100 dólares y ante este descenso en el costo, los guatemaltecos se preguntan ¿cuándo se verá reflejado en Guatemala?

(Foto: captura de pantalla)

"No es automático"

Carlos González, economista y analista independiente, explica que la baja en el costo internacional del petróleo no significa una descenso automático de los precios de los combustibles en Guatemala.

El analista señala que, antes del embarque del combustible hacia cualquier país, primero debe pasar por un proceso de refinamiento y luego hacia las importadoras. Además, algunos expendios de combustible en Guatemala aún tienen en existencia gasolina que compraron a un precio elevado.

(Foto: AFP)

"Definitivamente, al igual cuando estuvo el alza, es de esperar que la baja también tenga una reducción en los precios de gasolina en el país", añadió González.

Además, detalló que estos precios internacionales son variables independientemente de los cambios que se tengan, pues también depende de un tema político.

"Esto hay que tomarlo como una variable, que como su nombre lo indica los precios varían según las condiciones sobre todo de políticas, como por ejemplo del conflicto de Rusia y Ucrania, el cual nos ha traído el problema del petróleo y los combustibles, no solamente por los países que producen sino que también por la transportación", puntualizó.

"Precios estables"

Por aparte, Mario García Lara, analista independiente, sostuvo que el precio del petróleo en Estados Unidos sí ha representado una baja, pero en un grado estable, ya que este no ha se ha cotizado en menos de 90 dólares el barril, a diferencia de otros años.

En ese sentido, manifestó que es por esa razón que en el país, la gasolina no ha representado un cambio abrupto en cuanto a la baja. Sin embargo, resaltó que es de gran ayuda que los precios bajen.

"Es un mito eso que la gente dice que la gasolina no baja, pero realmente sí se han visto reflejado en los precios. Estos cambios del costo son graduales, es por ello que las personas piensan que no baja. Pero todo depende de la reserva que exista y así es como se manejará el precio de distribución, algunos pueden variar", explicó García Lara.

Finalmente, el analista recalcó que los precios no deberían subir más, pues el petróleo en Estados Unidos no ha tenido esa alza. Pero, sí podría tener una baja en el país, aunque esta no sería mucha.

Precio de la gasolina actual

En cuanto a los precios actualizados de las gasolineras del país, a partir de este jueves 14 de julio, algunas modificaron los costos y estarán vigentes durante los próximos días.

En ese sentido, la gasolina super y regular sufrieron rebajas de Q0.40 por galón.

El precio por galón de la gasolina superior pasó de costar Q36.51 por galón a Q36.11 y la regular pasó de costar Q35.26 a Q34.86. Mientras que el diésel sufrió una reducción de Q0.70 centavos y se ubica en Q30.21.

Precios actuales:

Gasolina superior: Q36.11

Gasolina regular: Q34.86

Diésel: Q30.21

(Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Subsidio

Actualmente se encuentra activo un subsidio para los combustibles, el cual el Gobierno de Guatemala atribuye a la baja en los precios finales, sin embargo los costos del petróleo a nivel internacional han presentado reducciones que han hecho caer el costo de los refinados.

Actualmente está vigente un subsidio de Q7 por cada galón de diésel que compre el usuario y de Q5 por cada galón de regular y Q5 de superior que se adquieran por el consumidor final.