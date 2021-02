La Superintendencia de Bancos (SIB) advirtió que las criptomonedas "no son monedas de curso legal" en Guatemala.

Durante los últimos años, las monedas virtuales han tenido auge a nivel mundial. La más conocida de las criptomonedas es bitcóin, la cual tuvo un incremento durante el 2020, aunque también circulan otras como ethereum, ripple, litecoin, monero, dash y litcoin, entre otras.

"Las monedas virtuales no son respaldadas por el Estado de Guatemala, no se consideran divisas, no están garantizadas ni se puede obligar a ser aceptadas como medio de pago", señaló la SIB en un comunicado.

La SIB añade que las entidades que comercializan criptomonedas en Guatemala no se encuentran bajo su vigilancia "por lo que podrían no cumplir con estándares de seguridad o procesos de mitigación de riesgos.

El precio del bitcóin superó los 53 mil dólares (cerca de Q410 mil por unidad) hasta este viernes 19 de enero, según reportan medios internacionales. Sin embargo, el precio varía diariamente similar a las acciones en el mercado de valores.

"Las personas que adquieran este tipo de moneda virtual se exponen a altas volatilidades en el precio, por lo que el valor de las mismas podría aumentar o reducir drásticamente e incluso llegar a cero", añade la SIB.

La institución que regula la banca nacional remarca que quienes utilicen bitcoins en Guatemala no tienen ningún tipo de protección.

Aunque en otros países el uso de los bitcoins se ha popularizado, en Guatemala aún son pocos los comercios que los aceptan y las redes de cajeros automáticos no permiten retirar efectivo de las criptomonedas.