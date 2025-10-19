Sierra de las Minas, refugio del quetzal en Guatemala

-

Con más de 885 especies y gran riqueza hídrica, la Sierra de las Minas enfrenta amenazas pese a sus 34 años como área protegida.

En este mes de octubre, se conmemoró el 34 aniversario de que la cadena montañosa conocida como la Sierra de las Minas fuera declarada como área protegida en la región.





También puedes apreciar la Piedra El Ángel, en Sierra de las Minas, sobre El Progreso. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Con alturas que oscilan entre los diez y los 3 mil metros, la sierra se extiende como un arco a través de los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz, El Progreso, Zacapa e Izabal.

"Es la principal fuente hídrica del nororiente del país, donde se capta el agua hacia los valles de los ríos Motagua y Polochic", informó el ambientalista Édgar Morales.





En el lugar también encuentras cascadas y bellos paisajes. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Asimismo, es una de las reservas donde se preserva al quetzal en Guatemala y cerca de 15 especies de coníferas tropicales, lo que constituye un amplio banco genético.

Sin embargo, como se evidencia en constantes oportunidades, la Sierra de las Minas se ve amenazada por los incendios forestales que predominan, especialmente con la temporada del calor, y el avance de la frontera agrícola, lo que motiva a buscar acciones para reducir su impacto negativo.





La Sierra de las Minas cumple 34 años como área protegida, siendo fuente hídrica vital y hogar del quetzal y más de 885 especies. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El área ocupa 2,462 kilómetros cuadrados a lo largo de cinco departamentos antes mencionados.





El bosque virgen aún se muestra en San Lorenzo Mármol, Río Hondo. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Asimismo, ambientalistas indican que son 885 especies animales, entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios, los que se pueden encontrar en el lugar.

