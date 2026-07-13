María Marta Castañeda, pareja del "Lobo", regresa a los tribunales

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La acusada en el caso del atentado contra la fiscal Reguero llegó a la audiencia de etapa intermedia se lleva a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo A.

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María Marta Castañeda Torres fue trasladada este lunes al Juzgado de Mayor Riesgo A, para continuar con la audiencia de etapa intermedia dentro del proceso penal que enfrenta por su presunta vinculación por un atentado contra la fiscal del Ministerio Público (MP) Miriam Reguero Sosa.

La diligencia se desarrolla bajo reserva y no se permitió el acceso a los medios de comunicación.

Cuando un proceso es declarado bajo reserva judicial, todas las actuaciones y los argumentos expuestos por las partes permanecen fuera del conocimiento público.

María Marta Castañeda Torres fue trasladada al Juzgado de Mayor Riesgo A para continuar con el proceso penal por su presunta vinculación por un atentado contra la fiscal del MP Miriam Reguero Sosa. El caso está bajo reserva.



Video: Wilder López pic.twitter.com/O6sHnksOGa — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 13, 2026

Durante esta fase, el órgano jurisdiccional deberá resolver si existen elementos suficientes para que la acusada enfrente juicio por los delitos que le atribuye el MP.

Castañeda Torres figura como sindicada en la investigación por el segundo atentado contra la fiscal Reguero, ocurrido el 27 de marzo de 2024 en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la investigación del MP, enfrenta señalamientos por los delitos de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

El caso contra María Marta Castañeda Torres fue declarado bajo reserva judicial. (Foto: Wilder López / Soy502)

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la procesada habría integrado la estructura criminal que ejecutó el ataque y que presuntamente actuó bajo instrucciones de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias "El Lobo", identificado por las autoridades como líder de la pandilla Barrio 18.

No obstante, estos señalamientos deberán ser debatidos y acreditados durante el proceso penal por el ente investigador.

En el atentado murieron Mirian Sosa, madre de la fiscal Reguero, y Carlos Humberto González, agente de seguridad asignado por el MP, mientras que la fiscal sobrevivió al ataque.