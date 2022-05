¡Con sillas! Así se cubrieron de la lluvia los asistentes al concierto de Nodal

Christian Nodal ofreció un concierto en Guatemala, pero la lluvia sorprendió a los asistentes.

Mientras algunas coreaban "Botella tras botella" y otros aplaudían con "Ya no somos ni seremos", muchas personas que acudieron al concierto de Christian Nodal buscaban lo que tenían a la mano para cubrirse de la lluvia.

Algunos previeron que llovería y antes del concierto adquirieron capas de plástico con el que se cubrieron de la lluvia.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Sin embargo, otros fueron sorprendidos por el agua, por lo que buscaron cualquier cosa que encontraran a la mano para resguardarse.

Al no encontrar refugio, tomaron las sillas plásticas que estaban en el lugar y comenzaron a cubrirse. Así lo reveló a través de su cuenta de Twiter el usuario Julio Prado.

"Me cuentan que en el concierto de Nodal la gente se cubrió de la lluvia con las sillas, pero no los salvó del lodazal", manifestó y adjuntó su comentario con una fotografía.