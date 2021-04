Silvia Pinal reveló abusos de Enrique Guzmán en su serie

Silvia Pinal, exesposa de Enrique Guzmán ya había expuesto al cantante como un hombre abusivo a través de su bioserie ‘Silvia Pinal Frente a ti’.

Aunque en el programa nunca sonó el nombre de Guzmán, se cree que el personaje llamado "Felipe", era la famosa estrella de rock de los 60. El personaje era posesivo, celoso y violento, incluso, Silvia llegó a pensar que su vida corría peligro.

La relación entre ambos fue violenta.

Cuando Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia, Enrique Guzmán la visitó para ofrecerle disculpas por todo el daño que le ocasionó a ella y a toda la familia

“La visita de mi papá creo que fue la sorpresa más grande, a él lo perdonamos, está muy arrepentido de lo que pasó hace mucho y no estamos en ningún mal plan con él, ni resentidos. Él nos pidió perdón con el corazón en la mano y con el alma enfrente”, reveló su hijo, Luis Enrique Guzmán.

La pareja se divorció en 1976, en medio del escándalo por la violencia intrafamiliar que ella sufrió.

En su biografía titulada “Esta soy yo” Pinal describe terribles relatos de violencia intrafamiliar que vivió al lado del cantante.

“Yo no estoy tratando de hacer amarillismo, sino un libro de mi vida, con verdad, porque no tengo cosas que ocultar... algunos se incomodan con las declaraciones pero en mi libro no me autocensuro; es mi vida, la hago con verdad y cuento lo que he hecho y lo que me han hecho… aunque sea violencia intrafamiliar”.

(Foto: Libro)

Silvia Pinal se casó cuatro veces, el matrimonio con Enrique Guzmán fue el tercero. La pareja se conoció cuando él fue invitado al programa de televisión presentado por Silvia Pinal.Ambos se enamoraron y decidieron casarse en 1967, ella le llevaba 11 años.

El matrimonio duró nueve años y procrearon a Alejandra y Luis Enrique Guzmán.