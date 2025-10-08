¡Sin carreteras nuevas! CIV priorizaría proyectos de mantenimiento en 2026

-

Durante una extensa reunión, las autoridades del CIV explicaron cómo distribuirían su presupuesto para el próximo año.

Entre críticas y cuestionamientos sobre el estado de la red vial y la baja ejecución presupuestaria, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) presentaron sus planes para el próximo año ante la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso.

La cartera busca contar con Q 7,140.18 millones en 2026, y, de ellos, Q 4,483.1 millones se destinarían al desarrollo de la infraestructura vial, según la iniciativa 6625, que contiene el plan de gastos propuesto por el Ejecutivo. Tal cifra representa cerca del 63% del monto requerido.

Un aspecto destacado es que entre las metas planteadas por el CIV en materia de infraestructura, no figura la construcción de carreteras nuevas. Mantenimientos en la red vial pavimentada, caminos rurales y rutas terciarias se mencionaron como prioridad.

Estos son los datos que se presentaron ante la sala legislativa:

Empero, en el proyecto de presupuesto nacional, sí se plantean asignaciones para algunas obras nuevas. Entre ellas figuran:

Construcción de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito - Q 189.98 millones

Construcción de carreteras secundarias y puentes - Q 92.5 millones

Construcción de puentes - Q55 millones

Construcción de puentes en caminos rurales - Q 1.47 millones

En total, para esos proyectos se invertirían cerca de Q 339 millones, lo cual representa el 7.5% del total requerido para el rubro de desarrollo de la infraestructura vial.

El ministro de Comunicaciones y su equipo de trabajo, durante la audiencia con la Comisión de Finanzas del Congreso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Pago de obras de arrastre

Otro aspecto por el cual se cuestionó al jefe del CIV fue por el pago de obras que proceden de gobiernos anteriores y otras que han sido denunciadas por presuntas irregularidades, como algunas escuelas Bicentenario.

El funcionario aseguró que no ha habido anomalías al respecto y aseguró que la mayoría de proyectos retomados obedecen a la petición de pobladores y su impacto en el desarrollo local.

El titular del @CIV_Guatemala, Miguel Ángel Díaz, expone ante la Comisión de Finanzas del @CongresoGuate algunos proyectos retomados en su administración y los criterios adoptados para su priorización. pic.twitter.com/tfiyHwlsIL — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 8, 2025

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, también criticó que en el Plan de Atención y Viabilización de Proyectos, presentado en agosto pasado, se identificaron 669 obras que podrían reactivarse, pero en el presupuesto del CIV para el próximo año solo figuran 128.

El diputado recordó que la ubicación de tales proyectos quedó establecida en el artículo 83 del Decreto 36-2024, que contiene la Ley del Presupuesto General de la Nación de 2025.

Acerca de ese tema, el ministro indicó que el 40% de las obras identificadas aún está en análisis.