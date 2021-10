Sindicato del Colegio de Médicos califica de "pésimo" el trabajo de Salud

El Sindicato del Colegio de Médicos y Cirujanos calificó de "pésimo" el actuar del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MPSAS) para abordar la crisis del Covid-19.

"Ha sido pésimo. No hemos tenido la respuesta adecuada que esperábamos de nuestro Ministerio de Salud", manifestó la doctora Cristina Sagastume, secretaria General del Sindicado de Médicos y Cirujanos.

De acuerdo con la profesional, están trabajando "porque nos gusta la salud y servir a las personas. Estamos trabajando para la población con lo poco que tenemos".

Según Sagastume, hay centros de salud y hospitales que no cuentan ni con medicamentos para los pacientes que tienen Covid-19. "No hay ni hilo para sutura. ¿Con qué vamos a trabajar? Para mi es pésimo el Ministerio de Salud. Es como si fuera un adorno", lamentó.

Para la sindicalista a los exministros de Salud, Hugo Monroy y Amelia Flores "les quedó grande el tacuche", mientas que al actual ministro Francisco Coma "se le va en hablar y hablar, pero no salen a los departamentos... Se dedican a lo administrativo. Les gusta estar tras de un escritorio".

El Sindicato del Colegio de Médicos y Cirujanos calificó de "pésimo" el trabajo del @MinSaludGuate para atender la pandemia

Debido a las limitaciones con las que han trabajado, los sindicalistas indicaron que desde que se registró el primer paciente de Covid-19 en el país, han fallecido ya 80 médicos que laboraban en primera línea de atención.

"Sólo médicos han fallecido 80, quitando el personal de limpieza, auxiliares de enfermería, enfermeras graduadas... por atención a Covid-19, estando al frente de batalla. Lo más triste es que a muchos de estos médicos no les pagaron 4 meses de salario", criticó.

Hasta la fecha han fallecido 80 médicos atendiendo la pandemia del Covid-19.



Hasta la fecha han fallecido 80 médicos atendiendo la pandemia del Covid-19.

"Lo más triste es que muchos fallecieron sin que le pagaran su salario en 3 o 4 meses", lamentó la Secretaria General del Sindicato del Colegio de Médicos, Cristina Sagastume

Mientras que la doctora Lourdes Illescas, secretaria de Formación del Sindicato, pidió que se fortalezcan los hospitales y los centros de salud. Consideró que es necesario establecer un solo hospital para atender a los pacientes con Covid-19, porque el resto atiende otras enfermedades.

"Muchos centros y hospitales no tienen presupuesto para atender a pacientes con Covid-19", lamentó. Y aseguró que el Ministerio de Salud se ha dedicado a contratar personal administrativo para pagar compromisos políticos, pero no contrata médicos especializados y si lo hacen, ofrecen un "mal salario".

Lourdes Illescas, del Sindicato del Colegio de Médicos, manifestó la necesidades de los hospitales y centros de salud, las cuales están en crisis debido al Covid 19

Por lo que una de las peticiones que hicieron, fue hacer una revisión y modificación de la Ley de Servicio Civil, con el fin de que se establezcan los puestos en los servicios médicos y que no sea por compadrazgo o compromisos políticos.

"Necesitamos cambiar todo este sistema. Tenemos falta de personal especializado en diferentes hospitales. Si tengo traumatólogo, no tengo internista y si tengo internista, no tengo pediatra... hace falta mucho en la restructuración... Queremos que contraten personal pero no por compadrazgo ni política", dijo Sagastume.

Para la Secretaria General del Sindicato del Colegio de Médicos, Cristina Sagastume, es necesario reformar la Ley de Servicio Civil para que los puestos en los servicios médicos no sean por compadrazgo o puestos políticos

Recomendaciones

De acuerdo con los médicos, hasta ahora debería de haber una vacunación en todo el país de un 80%, pues las actividades económicas ya se reactivaron casi en su totalidad, pese a que, para ello, debiera de contarse con una inmunización del 70%.

Para el doctor Francisco Lanuza, es vital que Salud realice una campaña de información sobre la vacuna que permita a la población conocer su importancia. Para ello, debe de hacerse en todos los idiomas y no concentrarse en las redes sociales.

Colocar carteles en todos los idiomas, visitar las casas e informar, es lo que hace falta para que la población tenga confianza, manifestó.

Hasta ahora debiera de ir un 80% de vacunación, pero ha habido falta de información y de vacunas, dice el doctor Francisco Lanuza del Sindicato del Colegio de Médicos

Además, indicó que se debe de mejorar los controles en los aforos de los centros de trabajo y buses urbanos, pues muchas personas se están contagiando en estos lugares, debido a que se está sobrepasando lo establecido por Salud.

Lanuza recomendó la realización de pruebas, pero solicitó que se cuente con el equipo necesario para que en los mismos centros de salud u hospitales se puedan obtener los resultados y no depender del Laboratorio Nacional de Salud, porque retrasa que una persona pueda comenzar su tratamiento.

"Se tardan hasta dos días para informarle a las personas, esto conlleva a que durante ese tiempo sigan contagiando a más gente y ellos no tengan su tratamiento adecuado", dijo.

El aforo en centros de trabajo, buses y agilidad en los resultados de las pruebas de Covid-19, es parte de las propuestas del Sindicato del Colegio de Médicos, indicó el doctor Francisco Lanuza

Soy502 consultó al área de Comunicación del Ministerio de Salud por una postura tras las críticas y recomendaciones vertidas por el Sindicato del Colegio de Abogados. Sin embargo, al cierre de esta nota, no ha habido respuesta.