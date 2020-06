El director general del Sistema Penitenciario, Luis Rodolfo Escobar, justificó varias de las comodidades que el Ministerio Público encontró en el área de la cárcel de Mariscal Zavala en la que se encuentra privado de libertad Gustavo Alejos.

"Una mesa de ping pong comunal es parte de una rehabilitación, una televisión comunal es parte de una rehabilitación", mencionó este jueves el funcionario al salir de una citación en el Congreso.

Durante la requisa realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Policía Nacional Civil (PNC), se determinó que los reos cuentan con un gimnasio, televisor, mesa de ping pong y que Alejos dispone de un sistema de aire acondicionado, conexión a Internet y celular.

El funcionario agregó que "si existe ya la denuncia, existe el indicio. Nosotros vamos a proceder".

MP arriesgó a reos de Mariscal Zavala

A criterio de Escobar, la requisa ejecutada por el Ministerio Público pudo poner en riesgo de Covid-19 a los privados de libertad de la cárcel de la zona 17 capitalina.

"Esta requisa no fue organizada por el Sistema Penitenciario, lo aclaro. Al día de ayer Mariscal Zavala está libre de Covid-19. Qué pueda pasar de aquí en adelante ya no lo puedo asegurar, porque no sé cuántas personas fueron las que entraron a la requisa", remarcó.

Esta no es la primera vez que el MP detecta que Alejos tiene privilegios bajo el custodio del Sistema Penitenciario. En febrero de este año, la FECI dio a conocer que Alejos salía del hospital privado en el que permanecía internado y que en esas salidas se reunión con varios políticos.