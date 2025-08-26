Sololá: más de 20 empresas buscan nuevos talentos

-

Si tienes 18-24 años y buscas empleo, asiste a la feria laboral en Sololá. Regístrate en línea y presenta tu hoja de vida mañana.

Si estás desempleado, tienes entre 18 y 24 años y resides en la cabecera departamental, esta es tu oportunidad de optar a tu primer trabajo en una de las plazas que serán ofrecidas por más de 20 empresas e instituciones locales que están en búsqueda de nuevos talentos.





Te puedes registrar en el enlace https://tuempleo.mintrabajo.gob.gt/, luego de eso, deberás acercarte al Salón Municipal a un costado de la Municipalidad, 6a. avenida 10-10, zona 1, Sololá, el jueves 28 de agosto, en el horario de 8:30 a 14:30.





No olvides llevar tu documento personal de identificación (DPI), lapicero y varias copias de tu hoja de vida. Un agregado podría ser, llevar contigo tarjetas de presentación y preparar un resumen breve que contenga tus habilidades y qué podrías aplicar en los puestos ofertados.

Además, asiste con toda la actitud para poder quedarte con alguna de estas plazas laborales sin salir de tu región.





La presentación también es importante, por lo que te recomendamos vestir de manera formal y profesional.

Esta feria del empleo es la segunda que se desarrolla y se encuentra bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, con el apoyo del Intecap y el Servicio Nacional de Empleo.