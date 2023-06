¡Acepta los cargos! Solórzano Foppa se declara culpable

-

Juan Francisco Solórzano Foppa fue capturado vinculado al caso del periodista José Rubén Zamora.

El exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, guarda prisión vinculado al caso del periodista José Rubén Zamora. Fue capturado luego que este ejerciera la defensa del periodista.

En abril pasado, cuando se realizó la audiencia de primera declaración, Foppa recusó al juez Freddy Orellana por considerar que no llevaría a cabo un proceso justo. Sin embargo, el juzgador rechazó la recusación.

Este viernes 2 de junio, Solórzano Foppa está en la Torre de Tribunales en donde anunció que se acogería al procedimiento de aceptación de cargos y así poder salir de prisión.

"No estoy teniendo un juicio justo, por eso les quiero comentar que el día de hoy voy a presentar un memorial de aceptación de cargos en el Juzgado Séptimo. También vamos a presentar otro memorial en otro juzgado en donde llevo otro proceso, porque sinceramente no vale la pena en este sistema de justicia, yo llevo cinco años he mostrado estas esposas con orgullo, a mi no me da pena", dijo Foppa.

"No he hecho nada malo"

Foppa agregó que si bien aceptará los cargos que la Fiscalía Especial contra la Impunidad le imputó, esto no quiere decir que haya cometido un delito, sino que es para poder salir libre.

"Si el día de hoy voy a aceptar cargos, quiero que lo sepan todos, no es porque haya hecho algo malo o que haya cometido algún delito, sino es porque voy a salir de la cárcel para seguir dando pelea, voy a seguir de la cárcel para seguir litigando los casos que he llevado en contra de la Fundación contra el Terrorismo", agregó.

Además dijo que el sistema de justicia está podrido por lo que no tiene otra alternativa.

El caso

Solórzano Foppa ejerció la defensa del periodista José Rubén Zamora y fue acusado en este mismo caso por la FECI.

El jefe de la FECI, Rafael Curuchichi, explicó que el juzgado Séptimo de Instancia Penal se autorizó la detención de Solórzano Foppa y Juan Carlos Marroquín Godoy, así como Justino Brito Torres. También explicó que citó a primera declaración a Alejando Girón Lainfiesta y Orlando Álvarez Zamora.

Según la FECI, el bufete de abogados de Solórzano Foppa elaboraron un contrato privado de promesa de compraventa de una obra de arte de la cual, explica Curruchiche, intentaron aparentar legalidad a Q240 mil quetzales incautados en la oficina del periodista José Rubén Zamora.

"En esa oportunidad, el periodista Zamora Marroquín, manifestó que el dinero fue entregado por empresarios prestigiosos y se presentarían al juez. Sin embargo, con esta artimaña se pretende dar legalidad al dinero incautado", agregó Curruchiche.