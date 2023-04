Tensión en la audiencia de primera declaración de Solórzano Foppa

La audiencia de primera declaración de Juan Francisco Solórzano Foppa estaba programada para realizarse este lunes 24 de abril.

EN CONTEXTO: Capturan Juan Francisco Solórzano Foppa por caso José Rubén Zamora

El pasado 20 de abril, la FECI reportó la captura del exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa. Este lunes 24 se desarrolla la audiencia de primera declaración en un ambiente tenso.

Solórzano Foppa recusó al juez Fredy Orellana, quien desarrolla la audiencia. Según Foppa el juez que lo denunció ahora lo quiere juzgar y eso no debería permitirse.

"A mi no me importa estar detenido y estar preso el tiempo que sea necesario, preso y detenido con tal de que se haga justicia y se haga un proceso transparente con un juez transparente, imparcial, que no haya emitido opinión en otras audiencias, que no sea el mismo juez que me denunció", manifestó Solórzano Foppa.

El juez Orellana no aceptó la recusación, aseguró que él no denunció al acusado.

"Reitero que es necesario que lo conozca la sala para conocer el fondo del asunto para determinar si yo puedo seguir conociendo o no, no acepto las causales de recusación planteadas". dijo Orellana.

Audiencia queda suspendida

Debido a la recusación planteada, la audiencia de primera declaración se suspendió.

El Juez Orellana envió de nuevo a Solórzano Foppa a prisión preventiva a Mariscal Zavala.

La acusación

Solórzano Foppa ejerció la defensa del periodista José Rubén Zamora y fue acusado en este mismo caso por la FECI.

El jefe de la FECI, Rafael Curuchichi, explicó que el juzgado Séptimo de Instancia Penal se autorizó la detención de Solórzano Foppa y Juan Carlos Marroquín Godoy, así como Justino Brito Torres. También explicó que citó a primera declaración a Alejando Girón Lainfiesta y Orlando Álvarez Zamora.

Según la FECI, el bufete de abogados de Solórzano Foppa elaboraron un contrato privado de promesa de compraventa de una obra de arte de la cual, explica Curruchiche, intentaron aparentar legalidad a Q240 mil quetzales incautados en la oficina del periodista José Rubén Zamora.

"En esa oportunidad, el periodista Zamora Marroquín, manifestó que el dinero fue entregado por empresarios prestigiosos y se presentarían al juez. Sin embargo, con esta artimaña se pretende dar legalidad al dinero incautado", agregó Curruchiche.