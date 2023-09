Josué Morales sorprende con su regreso a la radio

-

El comediante, imitador y compositor Josué Morales regresó a uno de sus primeros amores en la comunicación: la radio y lo reveló recientemente para emoción de muchos.

El actor y músico integra las filas de Fabuestéreo 88.1 emocionando a quienes siempre han seguido su trabajo.

"Me gusta que me digan Josué, es el nombre con el que todos me identifican, mi pasatiempo favorito es tocar guitarra, ponerme a cantar y a tocar; también me gusta ver videos en Youtube, me la paso a veces en mis descansos viendo contenido. Estoy en la Nueva Fabuestéreo junto a Lucy Bonilla y Josué Echeverría, muy contento y muy feliz", dijo el famoso.

Morales estará de 6 a 9 de la mañana, de lunes a viernes.

Sus fans reaccionaron de inmediato con varios comentarios: "Qué bendición volver a saber de usted", "Lo admiro desde que era niña", "Enhorabuena" y "Qué alegría", fueron algunos.

Josue Morales integra la radio. Foto: Instagram.

Acerca de Josué Morales

Es un locutor, productor, compositor, imitador y actor guatemalteco muy querido en el medio. Destacó en programas de radio y televisión, inició en la famosa radio "Metrostéreo", luego en "La Voz del hogar".

Con los años logró posicionarse en "A todo dar" de Yo Sí Sideral, se forjó como escritor de guiones y unió su talento con Celia Recinos, trabajando juntos por más de 15 años en el "El Estartazo". Formó parte de la familia de TGW con el programa "Al despertar".

Su trabajo con programas de televisión humorísticos lo catapultaron a la fama. Cariñosamente es conocido por sus personajes como "Don Cheyo", "El Licenciado" y "El Tablas". Cuenta con 40 años en el espectáculo.

