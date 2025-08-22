Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La sorpresiva aparición de Gaby Moreno con Noel Schajris

  • Por Selene Mejía
22 de agosto de 2025, 12:10
Gaby Moreno y Noel Schajris tienen proyecto juntos. (Fotos: Instagram)

Gaby Moreno y Noel Schajris tienen proyecto juntos. (Fotos: Instagram)

Noel Schajris sorprendió al adelantar que por invitación de Gaby Moreno, habrá una producción juntos. 

OTRAS NOTICIAS: Gaby Moreno estremece al cantar "Kiss of fire" en versión bilingüe

Aunque no dio detalles, el argentino-mexicano explicó emocionado que hay un proyecto en puerta y compartió una imagen en sus redes. 

"Gracias Gaby Moreno por la confianza y por la invitación, se vienen cositas", expresó. 

¿En qué trabajaran?

Aún es un misterio, pero seguro será un encuentro musical. 

Acerca de Noel Schajris

Noel Schajris, cantante, compositor y pianista argentino mexicano formó parte del dúo "Sin Bandera" junto a Leonel García. Como solista ha hecho su material y grandes colaboraciones. 

Gaby Moreno

La cantautora y productora guatemalteca ha realizado trabajos a nivel internacional, como soundtracks de cine y televisión, además de sus álbumes propios ha producido para estrellas de la música como Omara Portuondo

Gaby moreno noel schajris colaboración 1

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar