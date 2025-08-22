La sorpresiva aparición de Gaby Moreno con Noel Schajris

Noel Schajris sorprendió al adelantar que por invitación de Gaby Moreno, habrá una producción juntos.
Aunque no dio detalles, el argentino-mexicano explicó emocionado que hay un proyecto en puerta y compartió una imagen en sus redes.
"Gracias Gaby Moreno por la confianza y por la invitación, se vienen cositas", expresó.
¿En qué trabajaran?
Aún es un misterio, pero seguro será un encuentro musical.
Acerca de Noel Schajris
Noel Schajris, cantante, compositor y pianista argentino mexicano formó parte del dúo "Sin Bandera" junto a Leonel García. Como solista ha hecho su material y grandes colaboraciones.
Gaby Moreno
La cantautora y productora guatemalteca ha realizado trabajos a nivel internacional, como soundtracks de cine y televisión, además de sus álbumes propios ha producido para estrellas de la música como Omara Portuondo.