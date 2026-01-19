Aldo Dupie Ochoa alias "El Lobo", sigue recluido en la cárcel de Renovación I

-

Pese a daños en la cárcel Renovación I, los privados de libertad continúan resguardados en esa prisión. "El Lobo" cumple condena de 1,670 años.

EN CONTEXTO: Pandillero tenía en su celular la planificación de ataque a PNC

Luego del motín en la cárcel de máxima seguridad, Renovación I, y cuyas instalaciones administrativas fueron quemadas por privados de libertad, el centro carcelario mantiene su funcionamiento.

El Sistema Penitenciario (SP) confirmó que Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", acusado de liderar el motín, continúa resguardado en esa cárcel y que, por el momento, no se tiene contemplado su traslado.

"Todos los Privados de libertad están recluidos en R1, ninguno ha sido trasladado, incluyendo a Aldo Duppie Ochoa", dijo el SP a Soy502.

(Foto: PNC/archivo)

Sometido tras motín

Durante la mañana del sábado 17 de enero, los reos vinculados al Barrio 18, recluidos en tres prisiones del país: Renovación I, Fraijanes y Centro Preventivo para Varones, se amotinaron y provocaron daños en las instalaciones.

Los reos secuestraron a los agentes del Sistema Penitenciario y a personal administrativo. Los reos provocaron destrozos, incluso incendiaron el área administrativa de Renovación I. Pese a los intentos por dialogar, los pandilleros se negaron.

Finalmente, durante la mañana y tarde del domingo 18 de enero, las fuerzas de seguridad lograron entrar, recuperar el control de las prisiones y someter a los revoltosos.

"El Lobo" sigue recluido en la cárcel Renovación I. Pese a los destrozos en el lugar, el Sistema Penitenciario informó que hasta el momento no se contempla ningún traslado de reos.



Así fue sometido "El Lobo" tras recuperar el control de la cárcel de máxima seguridad: pic.twitter.com/irBpT7jpkg — Soy 502 (@soy_502) January 19, 2026

En las imágenes compartidas por la PNC, se puede observar a "El Lobo" sometido por las fuerzas de seguridad tras retomar el control de Renovación I.

(Foto: PNC)

Largo historial delictivo

"El Lobo" es el máximo líder del Barrio 18. Está condenado a 1,670 años de prisión por los delitos de asesinato, robo agravado, plagio o secuestro, entre otros.

Ha estado recluido en varios centros carcelarios desde 2010 cuando fue capturado y procesado. En julio de 2025 fue trasladado hacia Renovación I.