Star Trek: la franquicia de ciencia ficción que marcó a generaciones

Este lunes 8 de septiembre se festejan 59 años del estreno de una de las franquicias de ciencia ficción más importantes de la cultura pop: Star Trek, o en español: Viaje a las Estrellas.

El día 8 de septiembre de cada año, los fans de la franquicia alrededor del mundo conmemoran el estreno de la serie de televisión original de Star Trek. La cual se encuentra a un año de cumplir sus primeros 60 años. Pocas franquicias han dejado una huella tan profunda en la ciencia ficción como Star Trek y en la cultura en general.

Desde su debut en 1966, ha inspirado a generaciones con aventuras que combinan exploración espacial, reflexión filosófica y un optimismo inquebrantable sobre el futuro de la humanidad.

Ahora, con Star Trek: Strange New Worlds (Viaje a las Estrellas: Nuevos y Extraños Mundos), la saga vuelve a sus raíces con un formato episódico que rescata la emoción de los grandes clásicos y la combina con una producción moderna y deslumbrante.

Estrenada en 2022, esta precuela y spin-off de "Star Trek: Discovery" no solo honra la visión de Gene Roddenberry, sino que la proyecta hacia nuevas generaciones de espectadores, recordándonos por qué, casi seis décadas después, seguimos mirando a las estrellas con esperanza.

Sobre la serie/La esencia del viaje interestelar renovada

Star Trek: Strange New Worlds es la más reciente entrega de la mítica franquicia de ciencia ficción nacida en la televisión estadounidense en la década de 1960. El próximo año, la saga cumplirá seis décadas de existencia, manteniendo viva una herencia que comenzó en un momento clave: la apertura de la televisión hacia la ciencia ficción con un enfoque en la ciencia y la exploración.

La serie original surgió en plena Guerra Fría, en una época marcada por el temor a un conflicto nuclear y la carrera espacial como nuevo frente de tensión entre superpotencias. Ese contexto inspiró a escritores y artistas de todo el mundo a crear historias que, bajo el manto de la fantasía y la aventura espacial, abordaban temas profundamente humanos, a menudo esquivando la censura de la época.

Creada por el visionario Gene Roddenberry en 1966, Star Trek ha pasado por manos de múltiples directores y creadores, expandiéndose a películas, cómics, novelas gráficas y numerosas series. Dentro de este legado, Star Trek: Strange New Worlds llega como la undécima producción televisiva oficial de la franquicia.

Estrenada en 2022 en Paramount+, fue desarrollada por Akiva Goldsman, Alex Kurtzman y Jenny Lumet. Funciona como spin-off y precuela directa de Star Trek: Discovery (2017-2024), siguiendo al capitán Christopher Pike y la tripulación de la nave insignia USS Enterprise. La historia se sitúa cinco años antes de Star Trek: The Original Series (1966-1969), conectando de forma directa con el inicio del universo que ha fascinado a generaciones de fans.

Un reparto con presencia y química

Anson Mount (Hell on Wheels, Inhumans) encarna a un capitán Christopher Pike marcado por una paradoja: conocer su propio destino. Esa visión del futuro lo obliga a liderar con humanidad, cargando el peso del deber y la incertidumbre.

Rebecca Romijn (X-Men, Ugly Betty) interpreta a Una Chin-Riley, la primera oficial, un personaje fuerte, leal y sobrecapacitado que funciona como brújula moral para Pike y cuya determinación inspira a toda la tripulación.

Ethan Peck (10 Things I Hate About You, In Time) da vida a un joven Spock, explorando matices inéditos del icónico vulcano. Su interpretación equilibra lógica implacable con momentos de vulnerabilidad, ofreciendo a los fans la oportunidad de ver al personaje en escenarios frescos y reveladores.

Estos actores ya habían interpretado a sus personajes en Discovery, recibiendo tan buena respuesta que los productores decidieron darles una serie propia. La producción retomó el formato episódico clásico, en contraposición al relato más serializado de Discovery, algo que ha sido considerado un acierto por críticos y seguidores.

Lo que funciona y lo que no tanto

Fortalezas

Regreso a la narración episódica, con historias autoconclusivas que permiten explorar distintos géneros: ciencia ficción pura, drama, comedia romántica e incluso terror, todo en una misma temporada.

Producción de alto nivel, con efectos visuales que devuelven al espacio su papel como un personaje más.

Foco en el desarrollo de personajes, donde lo importante es el viaje y las relaciones, más que el destino final.

Fiel al espíritu de exploración y preguntas filosóficas que definieron a la saga original.

Posibles barreras

El formato episódico puede no ser del gusto de quienes prefieren tramas continuas, además, de tener cierta irregularidad en cuanto al tono y los géneros de las mismas.

Aunque es accesible para nuevos espectadores, la experiencia mejora significativamente si se conoce más del universo Star Trek.

¿Vale la pena verla?

Definitivamente sí. Star Trek: Strange New Worlds respeta la esencia que convirtió a la franquicia en un fenómeno cultural, pero no teme innovar. Es un puente entre la nostalgia de los años sesenta y la mirada fresca que busca una nueva generación. En un mundo donde la exploración real del espacio parece cada vez más cercana, esta serie recuerda por qué mirar a las estrellas sigue siendo un acto de esperanza.