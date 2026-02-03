Entran a robar una tienda de centro comercial de Mixco (video)

Tres personas entraron a una tienda y la cámara captó todo el momento.
Una tienda de electrónicos, ubicada en un centro comercial de Mixco, fue invadida por sujetos que entraron con el fin de llevarse varios productos.
Dos hombres y una mujer fueron captados por la cámara del lugar.
Las imágenes muestran a uno de ellos desconectando una laptop, mientras los otros dos, aparentemente vigilan que no entre nadie.
Después de varios intentos, logran desconectar una e intentan llevársela, pero la alarma comienza a sonar, por lo cual salen huyendo sin lograr su cometido.