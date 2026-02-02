Esta será la multa para los conductores que no respeten las "Bahías antibloqueo"

Esta nueva señalización pretende evitar bloqueos en las intersecciones.
La Municipalidad de Guatemala puso en marcha las "Bahías antibloqueo", con el fin de evitar embudos en las intersecciones y así agilizar el tránsito en la ciudad.
El proyecto consiste en un cebreado, el cual está señalizado justo antes del paso peatonal y debe ser ocupado por el vehículo.
Cada conductor debe tener claro que no puede atravesar la intersección si el espacio de la bahía siguiente no está desocupado.
Serán sancionados
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que aquellos conductores que invadan la intersección, serán sancionados con una multa de Q300.
"Habrá casos que serán permitidos por diferentes razones, como es el caso de los bomberos en emergencia", afirma Montejo.
Cabe mencionar que cada bahía contará con una cámara especial para la detección de placa y vehículo, lo cual será proyectado dentro de una pantalla gigante.