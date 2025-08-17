"Superman 2" confirmada, James Gunn trabaja en la secuela

-

Superman 2 se suma a la lista de los próximos planes del universo DC.

El director y copresidente de DC ha confirmado que ya está programando en su agenda la secuela del Hombre de acero, prometiendo mantener la esencia de la primera entrega.

Gunn revela que su tratamiento para la secuela tiene más de 60 páginas.

Durante una reciente entrevista, James Gunn comenta que ha terminado el seguimiento de Superman 2 y que su equipo ya está fijando una fecha para trabajar en la producción del filme.

La producción de la secuela se programará más temprano de lo previsto. (Foto: X)

"Lo estamos programando ahora. Mis tratamientos son increíblemente intensos, son de 60 páginas con diálogo y todo. Ahora estoy convirtiendo eso en un guion. Estamos planeando cuándo vamos a filmar eso. Va a ser mucho más temprano que tarde", confirma Gunn.

Otros proyectos próximos en la lista de James DC incluyen a Supergirl, la serie Lanterns, Wonder Woman y Clayface. Cada producción tendrá un tono y estilo únicos.