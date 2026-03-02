Surge otro video del ataque "erróneo" a uno de los aviones de EE.UU. (video)

Las imágenes muestran el momento en que el avión es impactado por uno de los misiles.
EN CONTEXTO: Momento en que defensa aérea de Kuwait abate por error tres aviones de EEUU (video)
Tres aviones estadounidenses F-15E Strike Eagle fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait, el domingo por la noche, así lo informó el Mando Central de EEUU.
La compañía petrolera nacional Kuwait National Petroleum Company afirmó que cayeron escombros sobre la refinería de Mina Al Ahmadi, una de las más importantes del país, e hirieron a dos trabajadores.
Un nuevo video muestra el momento en que uno de los tres aviones es alcanzado por un misil, cayendo en llamas y a toda velocidad.
Los ataques iraníes, que han tenido como objetivo bases militares, pero también infraestructuras civiles, como edificios de viviendas, hoteles, aeropuertos y puertos marítimos, han sacudido una región considerada durante mucho tiempo un remanso de paz y seguridad en Oriente Medio.