Reprograman audiencia de Pedro Duque por caso CHN

El supuesto líder de la estructura que desfalcó al CHN por Q20 millones tenía programa audiencia este lunes.

Este lunes 2 de marzo estaba programada la audiencia de primera declaración en contra de Pedro Duque, acusado del desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Sin embargo, el juez Mario Hichos, del juzgado Segundo de Instancia Penal, informó a las partes que la audiencia solo sería para tomar control jurisdiccional del caso, y que la audiencia de primera declaración se desarrollará el 16 de marzo.

Según Hichos, esto se hace para que la defensa tenga acceso a la acusación contra Duque.

Juez Mario Hichos, del Juzgado Segundo Penal, explica que no se desarrollará la audiencia de primera declaración contra Pedro Duque.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/B4qadSkDEu — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 2, 2026

Mientras se programa la audiencia de primera declaración, el acusado será enviado a una prisión de manera provisional.

Hichos dijo que por ser una persona de "interés político", se pedirá información al Sistema Penitenciario para conocer cuál sería el lugar idóneo.

Además, de indicar que tendrá restringida la visita.

Juez denuncia llamadas

El juez también aprovechó para denunciar públicamente que durante el fin de semana estuvo recibiendo llamadas, aunque no precisó nombres, dijo que eran personas con interés en el caso de Duque.

"Don Pedro, dejar constancia que usted es una persona muy querida, por lo visto, durante el fin de semana mi teléfono celular no ha dejado de sonar, tuve que incluso apagarlo, le sé decir, que eso lejos de beneficiarlo a usted, lo está perjudicando, el MP ya tiene conocimiento de ciertas llamadas o ciertos mensajes que me han sido llegado a mi persona, eso no lo voy a permitir, si yo recibo una llamada más de un funcionario público, lo haré de conocimiento del MP como corresponde", dijo el juez.

"Don Pedro, usted es muy querido por lo visto, durante el fin de semana mi celular no ha dejado de sonar. Esto lejos de beneficiarlo a usted, lo está perjudicando", advierte el juez Mario Hichos.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/bxQnE1KheU — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 2, 2026

Además, el juez, invitó a Duque a que si tiene información, pueda colaborar con el Ministerio Público.

Al inicio de la audiencia, el acusado prefirió no comentar acerca de su situación legal, "sin comentarios", respondió cuando medios de comunicación le preguntaban sobre el desfalco.

Pedro Duque ya fue presentado ante el Juzgado Segundo, por el caso CHN.



Evitó referirse a la acusación en su contra.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/CeuJxnE94T — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 2, 2026

Mientras, en la audiencia, frente al juez, pidió seguridad para su familia.

"Hemos recibido, debido a la exposición de este caso, varias amenazas e intimidaciones. Solo quisiera hacer constar, que no solamente yo, mis hijos, mi familia en general, está bajo riesgo en este momento, solo quisiera que se tomara nota de eso", dijo Duque.

Duque asegura que él y su familia han recibido amenazas a raíz del caso CHN.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/FCpAVQhF72 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 2, 2026

Duque fue capturado el viernes pasado en un sector de la zona 14 y ha permanecido en la carceletas de Torre de Tribunales.

Pedro Duque, acusado del desfalco al CHN es custodiado por agentes de la PNC en torre de Tribunales.



Video: José Pos pic.twitter.com/w65UOIbAaz — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 28, 2026

El caso

El CHN presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de esa entidad, por el posible desfalco de Q20 millones. Estas personas, según la investigación, utilizaron empresas de cartón y y realizaron trámites bancarios a cambio de dinero.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó la investigación y en una primera fase solicitó la orden de captura en contra de 12 personas que estarían involucradas. El jueves 30 de octubre, ejecutó 15 allanamientos en varios lugares y reportó la captura de seis personas.

Klayber Sical, jefe de la Fiscalía, explicó la manera en que esta banda operaba y cómo logró desfalcar a la entidad bancaria a través de extrafinanciamientos.

"La forma en que fue desfalcado esta institución bancaria era a través de contratos para extrafinanciamientos, pero pudimos establecer que no se respetó ninguna normativa interna que obliga a los trabajadores al ofrecer este tipo de producto financiero y podemos observar de la manera más burda, que esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, esto contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", dijo Sical.

De acuerdo con la investigación, las personas llegaban a retirar el dinero y la banda se los arrebataba de la mano.

Pedro Duque fue captado en una agencia bancaria. (Foto: captura de pantalla)

Segunda fase

En los allanamientos, la Fiscalía encontró armas de grueso calibre, celulares, laptops y documentos que hace creer que en estas casas se generaban los documentos y no dentro de una institución bancaria.

Debido a que el dinero se extraía en efectivo, no hay una ruta para establecer qué pasó con el dinero, pero según Sical, en una segunda fase de investigación se determinará eso.

Se cree que parte del dinero fue usado para comprar unos 12 vehículos de alta gama, los cuales fueron secuestrados. El fiscal detalló que en un allanamiento en Jutiapa, ubicaron a guardia de seguridad, quien después del desfalco, cambió su nivel de vida.