Surgen reveladores detalles sobre la muerte de Mathew Perry, actor de Friends

El actor de Friends murió en su casa en Los Ángeles, a los 54 años.

Nuevos detalles sobre la muerte del actor Mathew Perry han salido a luz recientemente.

Según reporta el medio TMZ, la estrella de Friends murió en su casa poco después de realizar actividad física durante la mañana de este sábado.

"Mathew llegó a casa en algún momento de la mañana después de una ronda de pickeball de dos horas, y envió a su asistente a hacer un recado poco después", informaron.

Sin embargo, cuando el asistente retornó con Perry, se alarmó al no obtener respuesta alguna de él por lo que llamó de inmediato al 911. Al llegar, autoridades determinaron que el famoso había fallecido.

El actor de Friends falleció en su domicilio en Los Ángeles. (Foto: TMZ)

Hasta el momento se desconoce si la práctica deportiva tiene algo que ver con su inesperado deceso.

Por otra parte, fuentes policiales detallaron al medio en mención que el actor fue encontrado en su vivienda en Los Ángeles y que pudo haberse ahogado en su jacuzzi.

Cabe destacar que en la escena no fueron encontradas drogas o algún otro tipo de sustancias sospechosas. Y es que Perry estaba sobrio desde hace varios años, tras una delicada lucha contra adicciones varias.

Foto: People

¿Quién era Mathew Perry?

Perry interpretó a Chandler Bing en la serie de comedia Friends, siendo uno de los más queridos por fanáticos, gracias a su peculiar e inigualable personalidad, además de sus auténticos gestos. El show tuvo una duración de 10 temporadas y en cada uno de los 234 episodios, Perry destacó con su peculiar personalidad.

Su carrera en la comedia se dio cuando estaba en la preparatoria, ingresando al mundo de la improvisación. Pero fue hasta 1994 cuando logró obtener el papel que lo catapultó a la fama en Friends.

Pero el famoso actor no solo brilló en esa serie, pues también protagonizó otros proyectos como "Scrubs", "Three to Tango" y "17 Otra vez", que lo hicieron ganar aún más popularidad y el cariño de las personas alrededor del mundo.