Caso del secuestro de Mayeli Archila: Juzgado Sexto Penal suspende audiencia

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Por falta de abogado de uno de los dos sindicados, en el Juzgado Sexto Penal fue suspendida la audiencia de etapa intermedia del caso de la desaparición de Mayeli Archila.

El juez Carlos Toledo, del Juzgado Sexto Penal, suspendió la audiencia de etapa intermedia en el caso de la desaparición de Mayeli Archila, debido a que uno de los sindicados no contaba con su abogado defensor.

En la audiencia prevista para este día, el juzgador esperaba contar con la presencia de dos de los imputados, por lo que al final decisión suspender dicha audiencia.

Archila fue vista por última vez el pasado 28 de enero de 2025, en la 3a. avenida de la colonia Brisas de Lago, zona 4 de Villa Nueva.

El secuestro de Mayeli Archila ocurrió el 28 de enero de 2025, en la zona 4 de Villa Nueva. (Foto: Archivo/Soy502)

Los procesados

En este caso se encuentran procesados José C que fue detenido en San José Pinula y Juan N, en la colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco, ambos son señalados del delito de plagio o secuestro y obstaculización a la acción penal.

De acuerdo a autoridades, las aprehensiones efectuadas por este caso se lograron en atención a fotogramas de grabaciones que determinaron, en el caso de estos dos últimos, su posible responsabilidad en la privación de libertad de Archila.

Además, por este mismo caso fue capturada el 10 de julio de 2025, Lissandra R, quien se presume integra la estructura criminal.

Archila desapareció el 28 de enero de 2025, precisamente cuando se transportaba de su casa hacia su lugar de trabajo, pero fue llevada hacia otra dirección.