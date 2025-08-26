Correos de Guatemala anuncia suspensión temporal de envíos postales a Estados Unidos

-

La suspensión de manera temporal inicia a partir de este martes 26 de agosto.

Por medio de un comunicado, Correos de Guatemala informa que, debido a la Orden Ejecutiva Presidencial de los Estados Unidos de América, emitida en julio del presente año, se debe de implementar esta medida.

De esa cuenta, a partir del martes 26 de agosto se suspenderá temporalmente el envío de todas las piezas postales con destino a los Estados Unidos.

Esta disposición también está siendo adoptada por otros países miembros de la Unión Postal Universal (UPU), ya que de momento, no existe la claridad necesaria sobre la manera en que se implementará el nuevo proceso postal en Estados Unidos.

La Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala indica que "nuestros objetivo es proteger a nuestros clientes y evitar cualquier contratiempo".

Los envíos para el resto de países sigue funcionando de manera normal. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Esta medida aplica únicamente para envíos a dicho país norteamericano y los envíos para el resto de países continuarán funcionando con total normalidad.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda generar y agradecemos profundamente su comprensión y apoyo", menciona Correos de Guatemala.

Reiteramos nuestro compromiso de mantenerlos informados y de realizar todas las gestiones posibles a nuestro alcance para restablecer el servicio a la mayor brevedad", indica dicha dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

De momento, no se conoce la fecha de cuándo se restablecerá este servicio.