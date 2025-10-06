Taco Bell celebra el Día del Taco

Taco Bell celebra hoy el Día del Taco con actividades y promociones disponibles en todos sus restaurantes del país. Durante esta jornada, los clientes pueden disfrutar del taco suave y el taco original a Q5 cada uno, promoción válida únicamente por este día y para estos dos productos.

El embajador de la marca, Ángel Paz, visitará distintos restaurantes para compartir con los clientes, participar en dinámicas y formar parte de las actividades programadas para la ocasión.

La fiesta continúa mañana 7 de octubre, cuando las promociones se trasladarán al servicio a domicilio. Los usuarios podrán aprovechar descuentos especiales a través de las aplicaciones Uber Eats, Pedidos Ya y TacoApp, donde se compartirán cupones y beneficios adicionales para seguir celebrando desde casa.

Además, Taco Bell ofrece su Gift Card de 5 tacos por Q25, disponible para canje del 10 al 31 de octubre, que incluye diferentes combinaciones como taco original, taco suave y taco supreme.

“ Queremos invitar a todos los apasionados de los tacos a unirse a esta celebración. Creemos que los tacos tienen el poder de unir a las personas y crear momentos memorables. ”

Ángel Paz

, embajador de Taco Bell Guatemala.