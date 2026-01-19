El talentoso José Manuel Contreras se une al club de los 40

-

Campeón de la Liga Concacaf 2021 y hexa con Comunicaciones, José Manuel Contreras llega hoy a sus 40 años de edad.

Catalogado como "el último 10" en el futbol de Guatemala, el "Moyo" ha marcado época en el balompié nacional con su calidad y su técnica depurada. Es un jugador que sabe con el balón y aporta magia en cada juego.

Debutó profesionalmente el 17 de octubre de 2004 con los albos ante Heredia en la Liga Nacional. Ingresó de cambio por el recordado Diego Fernando Latorre y bajo el mando de Horacio Cordero.

Ha construido una carrera exitosa. Suma 80 apariciones con la Selección Nacional, jugó en el extranjero con Arsenal de Sarandí (Argentina), también pasó por Fénix (Uruguay) y Universidad de Concepción (Chile). En nuestro país también ha portado las camisolas de Xelajú y Antigua.

❞❞



José Manuel Contreras fue el único que no entrenó en el césped artificial del estadio Cementos Progreso, al realizar solamente algunos ejercicios en el gimnasio.



El "Moyo" se habría ausentado del entreno solamente por precaución, pues no sufre… pic.twitter.com/COnPzNQDhK — Nuestro Diario (@NuestroDiario) January 9, 2026

Sigue vigente, aunque los años han pasado y las lesiones son más recurrentes. Su actualidad no es la mejor. Jugó 15 partidos en el Apertura 2025. Los cremas se encuentran en zona de descenso y se rumora que Contreras no tiene buena relación con el nuevo técnico Marco Antonio Figueroa.

De cualquier forma, el talento nunca está de más y si se lo permiten, su experiencia será clave para que Comunicaciones salga del bache en el que se encuentra.