Tampico invita a los guatemaltecos a celebrar las tradiciones

-

En este mes patrio, Tampico presentó su mural interactivo en la Avenida las Américas, el cual forma parte de su campaña: "Tradiciones".

(Fotografía Cortesía: Tampico)

El mural se encuentra a un costado del Monumento al Papa y para la inauguración se contó con la participación del joven marimbista Roberth Orozco, conocido por sus interpretaciones en marimba, que han conquistado a miles de seguidores en redes sociales.

“ Con esta campaña queremos resaltar la cultura y diversidad de nuestro país, desde majestuosos paisajes hasta la identidad que se construye en lo pequeño. Queremos darle protagonismo a la riqueza de la vida cotidiana en cada país centroamericano. ” Ricardo López , gerente de categoría, Maravilla.

La campaña "Tradiciones", con el lema: "Guate suena irresistiblemente rico" nace del deseo de rendir homenaje a lo cotidiano y auténtico de la identidad chapina: los sonidos, sabores e imágenes que conforman la vida en Guatemala. Entre los elementos visuales destacan la marimba, acompañada de chinchines, y flautas, así como frutas icónicas como limón, naranja y mandarina, junto a la presentación insignia de 480 ml.

(Fotografía Cortesía: Tampico)

Durante todo septiembre, estará instalado el mural interactivo, invitando a las personas a ser parte de esta instalación tocando una marimba gigante que destaca el sonido guatemalteco.

“ Con esta campaña buscamos conectar con el consumidor a través de elementos visuales que unen a Tampico con nuestra cultura. Queremos recordarles la importancia de nuestro instrumento nacional y cómo puede seguir adaptándose a las nuevas generaciones. ” María Fernanda Ordoñez , gerente de marca Tampico.

Durante este mes, se visualizará un circuito de nueve vallas en el área metropolitana, tres juegos de vallas consecutivas en Izabal, Sololá y Escuintla, además de pantallas digitales. En redes sociales, la campaña se complementa con contenido interactivo, como teclas digitales para "tocar la marimba" desde los dispositivos móviles, y colaboraciones con artistas e influenciadores.