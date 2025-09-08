Tampico invita a los guatemaltecos a celebrar las tradiciones

En este mes patrio, Tampico presentó su mural interactivo en la Avenida las Américas, el cual forma parte de su campaña: "Tradiciones".
El mural se encuentra a un costado del Monumento al Papa y para la inauguración se contó con la participación del joven marimbista Roberth Orozco, conocido por sus interpretaciones en marimba, que han conquistado a miles de seguidores en redes sociales.
La campaña "Tradiciones", con el lema: "Guate suena irresistiblemente rico" nace del deseo de rendir homenaje a lo cotidiano y auténtico de la identidad chapina: los sonidos, sabores e imágenes que conforman la vida en Guatemala. Entre los elementos visuales destacan la marimba, acompañada de chinchines, y flautas, así como frutas icónicas como limón, naranja y mandarina, junto a la presentación insignia de 480 ml.
Durante todo septiembre, estará instalado el mural interactivo, invitando a las personas a ser parte de esta instalación tocando una marimba gigante que destaca el sonido guatemalteco.
Durante este mes, se visualizará un circuito de nueve vallas en el área metropolitana, tres juegos de vallas consecutivas en Izabal, Sololá y Escuintla, además de pantallas digitales. En redes sociales, la campaña se complementa con contenido interactivo, como teclas digitales para "tocar la marimba" desde los dispositivos móviles, y colaboraciones con artistas e influenciadores.